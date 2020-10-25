Протест кількох ієрархів не вплине на рішення церкви Кіпру про визнання ПЦУ – архієпископ Євстратій

Москва та її сателіти зараз розганятимуть «заяву» чотирьох ієрархів, які «категорично не згідні» з визнанням ПЦУ та вимагатимуть «скликання Синоду».

Як передає Укрінформ, про це написав у Фейсбуці заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ архієпископ Євстратій Зоря.

"Кожен може порахувати, скільки складають 4 з 18 та зробити висновок, чи зможуть ці чотири ієрархи досягти переваги їхньої (точніше - промосковської) позиції", - наголосив архієпископ.

За його словами, архієпископ Кіпру переконаний, що всі предстоятелі, за виключенням Кирила, визнають його правоту.

Євстратій додав, що щодо прогнозованих протестів, то предстоятель Церкви Кіпру пообіцяв скликати засідання Синоду, якщо буде прохання про це, викладене згідно зі Статутом Церкви. На такому засіданні має бути розглянутий текст листа, яким архієпископ планує інформувати Вселенського Патріарха про рішення і дії, які відбулися.

Читайте також: Епіфаній подякував Кіпрській церкві за визнання ПЦУ

"Архієпископ передбачає, що зміст листа буде підтриманий Синодом - якщо не одноголосно, то більшістю", - підкреслив Євстратій і додав, що всі заяви та протести - не більше, ніж ритуальна спроба тісно пов‘язаних з Москвою ієрархів прикрити свою поразку у дворічній боротьбі проти визнання ПЦУ з боку Церкви Кіпру.

Як повідомлялося, предстоятель Кіпрської православної церкви архієпископ Хризостом ІІ у суботу, 24 жовтня, під час літургіївперше пом’янув ім’я предстоятеля автокефальної Православної церкви України, митрополита Київського і всієї України Епіфанія. Це свідчить про фактичне визнання ПЦУ з боку Кіпрської церкви і є знаком встановлення повного євхаристійного спілкування.

Православну церкву України було створено на Об’єднавчому соборі 15 грудня 2018 року. Її очолив митрополит Епіфаній.

6 січня 2019 року Вселенській патріарх Варфоломій вручив митрополиту Київському і всієї України Епіфанію томос про автокефалію ПЦУ.

Собор ієрархів Грецької (Елладської) церкви 12 жовтня 2019 року визнав автокефальну ПЦУ.

8 листопада 2019 року ПЦУ визнав Олександрійський патріархат.