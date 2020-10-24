ПЦУ подякувала Кіпрській церкві за визнання

ПЦУ подякувала Кіпрській церкві за визнання

Укрінформ
Православна церква України висловила вдячність Кіпрській церкві за підтримку та визнання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці ПЦУ у Фейсбуці.

“Ми дякуємо нашим православним братам і особисто Блаженнійшому архієпископу Хризостому за підтримку в непростий час становлення та взаємно молимося за них, за всю Кіпрську Церкву та побожний народ Кіпру”, - йдеться у повідомленні.

У ПЦУ нагадали, що Кіпрська церква, яка є однією з найдавніших помісних церков, четвертою визнала помісну ПЦУ – після Вселенського патріархату, Церкви Греції та Олександрійського патріархату.

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Як повідомлялося, предстоятель Кіпрської православної церкви архієпископ Хризостом ІІ у суботу, 24 жовтня, під час літургії вперше пом’янув ім’я предстоятеля автокефальної Православної церкви України, митрополита Київського і всієї України Епіфанія.

Це свідчить про фактичне визнання ПЦУ з боку Кіпрської церкви і є знаком встановлення повного євхаристійного спілкування.

Православну церкву України було створено на Об’єднавчому соборі 15 грудня 2018 року. Її очолив митрополит Епіфаній.

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6 січня 2019 року Вселенській патріарх Варфоломій вручив митрополиту Київському і всієї України Епіфанію томос про автокефалію ПЦУ.

Собор ієрархів Грецької (Елладської) церкви 12 жовтня 2019 року визнав автокефальну ПЦУ.

8 листопада 2019 року ПЦУ визнав Олександрійський патріархат.

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