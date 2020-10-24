ПЦУ подякувала Кіпрській церкві за визнання

Православна церква України висловила вдячність Кіпрській церкві за підтримку та визнання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці ПЦУ у Фейсбуці.

“Ми дякуємо нашим православним братам і особисто Блаженнійшому архієпископу Хризостому за підтримку в непростий час становлення та взаємно молимося за них, за всю Кіпрську Церкву та побожний народ Кіпру”, - йдеться у повідомленні.

У ПЦУ нагадали, що Кіпрська церква, яка є однією з найдавніших помісних церков, четвертою визнала помісну ПЦУ – після Вселенського патріархату, Церкви Греції та Олександрійського патріархату.

Як повідомлялося, предстоятель Кіпрської православної церкви архієпископ Хризостом ІІ у суботу, 24 жовтня, під час літургії вперше пом’янув ім’я предстоятеля автокефальної Православної церкви України, митрополита Київського і всієї України Епіфанія.

Це свідчить про фактичне визнання ПЦУ з боку Кіпрської церкви і є знаком встановлення повного євхаристійного спілкування.

Православну церкву України було створено на Об’єднавчому соборі 15 грудня 2018 року. Її очолив митрополит Епіфаній.

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6 січня 2019 року Вселенській патріарх Варфоломій вручив митрополиту Київському і всієї України Епіфанію томос про автокефалію ПЦУ.

Собор ієрархів Грецької (Елладської) церкви 12 жовтня 2019 року визнав автокефальну ПЦУ.

8 листопада 2019 року ПЦУ визнав Олександрійський патріархат.