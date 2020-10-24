Терористи «ЛНР» використовували підроблені марки у схемі залякування переселенців - СБУ

СБУ блокувала використання підроблених марок АТ «Укрпошта», які представники терористичної організації «ЛНР» використовували у схемі залякування переселенців.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Співробітники спецслужби встановили, що протягом 2019 і 2020 років група осіб, яка діяла на території кількох областей, реалізовувала підроблені поштові марки Укрпошти різним замовникам. Частина з них використовувались представниками «ЛНР» для розсилки переселенцям поштової кореспонденції. У листах вони вимагали від громадян підтвердити право на власну нерухомість на тимчасово окупованій території. У разі ненадходження документації, «органи влади ЛНР» погрожували позбавити людей майнових прав на цю нерухомість.

За задумом терористів, використання марок державного поштового оператора України на таких листах мало підривати довіру переселенців до органів законної влади.

СБУ викрила масштабні підробки марок Укрпошти / Фото: ssu.gov.ua

Зазначається, що у ході досудового слідства також було встановлено, що серійне виробництво підроблених марок розміщувалося на території невизнаної Придністровської Молдавської Республіки. До України вони потрапляли контрабандою.

"Лише за попередніми оцінками фахівців, збитки державного оператора Укрпошта від використання підроблених поштових марок могли становити понад 50 мільйонів гривень", - повідомили у відомстві.

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці затримали одного із фігурантів під час спроби відправити партію підроблених марок. Одночасно у п’яти регіонах проведено понад 30 обшуків. У ході слідчих дій вилучено гроші у різній валюті (у тому числі російські рублі) на загальну суму майже 3 мільйони гривень в еквіваленті, засоби зв’язку, зброю та боєприпаси до неї, а також підроблену продукцію орієнтовною вартістю приблизно 5 млн грн.

Двом учасникам групи повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 та (фінансування дій з метою насильницької, зміни меж території або державного кордону України зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади) та ч. 2 ст. 190 (шахрайство).

Вирішується питання щодо обрання затриманим запобіжних заходів. Триває досудове слідство.