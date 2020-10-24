Олександр Косовець, член вченої ради Українського географічного товариства

Хоча на календарі кінець жовтня, та ні колір листя на деревах, ні температурні показники за вікном, на це практично не натякають. 23 жовтня термометр у Києві показує +18, а дерева тільки починають вкриватися позолотою. Власне, так і хочеться назвати цей місяць і навіть осінь аномальними. Але останніми роками погода так змінилися, що ледь не кожен сезон нас дивує. Тож, можливо, час облишити дивуватися і прийняти новий стан речей? На це наштовхнула розмова з фахівцем, який добре знається на різноманітних погодних «викрутасах», бо все життя за ними професійно спостерігає, – Олександром Косовцем, членом вченої ради Українського географічного товариства та екс-очільником Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Жовтень уже закінчується, а дерева ще навіть не пожовтіли. Чим це пояснюєтеся?

14 жовтня за температурними мірками ще було літнім днем

Річ у тім, що метеорологічне літо у нас закінчилося лише на Покрову. Тобто 14 жовтня за температурними мірками ще було літнім днем. Середньодобова температура в Києві, ну власне і по Україні, була не нижче 15 градусів. Заморозків ще, по суті, не було, через це і листя тримається. Літо, щоправда, теж із запізненням до нас прийшло – 5 червня. Хоча останнім роками воно до нас приходило, зокрема в Київ, наприкінці квітня. Тому літо за тривалістю не є рекордним, але за всі 140 років спостережень воно закінчилося найпізніше. Останній раз це було 7 жовтня в 1999 році. А тепер на цілий тиждень довше. Що ж, це яскраве свідчення того, що глобальне потепління триває.

А вже зрозуміло, якою буде цьогорічна зима? Такою ж теплою й безсніжною, як минулого року?

Минулого року метеорологічна зима так і не наступила

Враховуючи глобальне потепління, імовірність холодної зими дуже низька. Швидше за все, вона буде м’якою. А минулорічна зима була навіть занадто м’яка. Власне, минулого року метеорологічна зима так і не наступила. У нас не було чіткого переходу середньодобової температури через 0 градусів, зокрема в Києві, та і в більшості регіонів теж, окрім Карпат, де клімат своєрідний.

Шкода, що на потепління не реагують комунальні служби. Тепла зима повинна спонукати економити природні ресурси на опаленні, а не змушувати людей відкривати кватирки і провітрювати приміщення.

А яких наслідків від такої теплої осінньої погоди нам чекати?

До 15 жовтня, по суті, у нас було затяжне літо, бо ж середньодобова температура трималася вищою 15 градусів. У жовтні в Києві було зафіксовано кілька найтепліших ночей за 140 років спостережень. Тому про таку затяжну і холодну осінь, як у Коцюбинського (мова про знаменитий уривок з «Фата-моргани», який учили напам’ять покоління українських школярів. - Ред.) , наразі не йдеться.

Усі, хто займається сільським господарством, дуже потерпали від недобору опадів. Жовтень трошки цю картину виправив

Приємно, що жовтень почав віддавати борги попередніх місяців – опади. Враховуючи те, що температура всі чотири місяці була вищою за кліматичну норму, а дощів було мало, то всі, хто займається сільським господарством, дуже потерпали від недобору опадів. Жовтень трошки цю картину виправив і ситуація почала поліпшуватися. Але рівні ґрунтових вод на Київщині досить низькі зараз, і якщо великого снігу не буде, то знову навесні не буде і повені, а річки будуть маловодні.

Як тепер реагувати на ці зміни?

Треба бути більш економними, застосовувати крапельне зрошування, як це давно роблять у розвинених країнах, зокрема в Ізраїлі. Наші водні ресурси уже ніколи не будуть такими повноводними, як це було в XX столітті. Ми повинні звикати до маловодності. Глобальне потепління є одним із факторів, який до цього приводить. В «Урядовому кур’єрі» ми регулярно публікуємо нові кліматичні норми – тобто підсумки періоду за 1991-2020 рік. Порівнюючи з попереднім кліматичним періодом, який був у 1961-1990 роках, середньорічна температура у нас піднялася на 1,6 градусів, зокрема у Києві та Чернігові. Порівнюючи з тим, що у світі вона піднялася на один градус за століття, мусимо констатувати, що континентальна Україна «теплішає» швидше, ніж Європа і світ.

Мусимо констатувати, що континентальна Україна «теплішає» швидше, ніж Європа і світ

Паралельно з тим, що річна температура загалом весь час підвищується, і зростає випаровування, на більшій частині території України за ці 30 років стало випадати менше опадів. Тому маємо проблеми з вирощуванням огірків, перцю тощо. Але треба пристосовуватися до нових умов, адже з часом у нас запанує середземноморський клімат (для нього характерні сухе спекотне літо і дощова зима. – Ред.). Та й зараз у Києві спостерігається практична така ж температура, як у Херсоні 30 років тому. А у Херсоні – така погода, яка раніше була притаманна Ізмаїлу.

Була така думка, що через глобальне потепління у нас сезони змістяться на місяць, чи правда це?

Це не так точно. Однозначно, літо у нас стає довшим, але водночас осінь скорочується. Торік, коли не було метеорологічної зими, нам з колегами було важко провести межу – де осінь, а де вже весна. Осінь закінчилася десь на початку лютого, і буквально наступного дня почалася весна. Тобто сезони стають, якщо можна так сказати, більш розмитими.

Глобальне потепління – це реальність, яку вже не відмінити, і я б хотів, щоб у цьому питанні людство прислухалося до науковців

Глобальне потепління – це реальність, яку вже не відмінити, і я б хотів, щоб у цьому питанні людство прислухалося до науковців, а не до політиків, які цього не визнають. Дуже радує те, що люди поступово переходять на електроавтомобілі, адже що менше буде спалюватися викопного палива – то краще для планети. Серед видимих на сьогодні наслідків можна згадати те, що, скажімо, місто Кропивницький вже отримує воду з Кременчуцького водосховища (Кіровоградська область на 80% забезпечується водою із Кременчуцького водосховища). От зараз періодично порушується питання про подачу води у Крим, але у нас і так немає чого туди подавати.

Але не можна сказати, що нас чекає катастрофа, потрібно лиш зуміти пристосуватися до нових умов. В Ізраїлі, приміром, вже півстоліття опріснюють воду, а також використовують систему крапельного поливу – і вирощують такі помідори та виноград, що їм можна позаздрити.

Юлія Горбань, Київ