МХП підписав меморандум про співпрацю з ГО «Українська асоціація китаєзнавців»

23 жовтня у центральному офісі МХП відбулося підписання меморандуму про співпрацю між ПрАТ «МХП» та ГО «Українська асоціація китаєзнавців».

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі холдингу.

Меморандум закріплює зацікавленість сторін у всебічному розвитку торгових відносин між Україною та Китаєм, та підтримує розвиток відносин між країнами в інших галузях. Це має важливе значення для обох сторін. Тому формування українсько-китайської спільноти буде мати спільну вигоду. Сторони визнають необхідність співпраці освітнього, культурного, консультаційного та іншого характерів, йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на підписанні були присутні радник голови правління МХП із зовнішньоекономічних питань Дмитро Лось та голова правління ГО «Українська асоціація китаєзнавців» Віра Голод.

«МХП зацікавлений у співробітництві з усіма країнами світу. Ми маємо бажання налагодити торговельні стосунки із країнами, які є добрими партнерами України. Китай є масштабним ринком із великою кількістю населення, якому потрібне якісне харчування. МХП може забезпечити такою продукцією»,- прокоментував Дмитро Лось.

За його словами, ця співпраця допоможе у сприянні промоції України у світі.

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«Для нас важливою є співпраця з українським бізнесом, який бажає розвиватися в Китаї. Ми маємо певні знання і візію, як потрібно допомагати українським підприємствам у Китаї, бо він особливий і потребує спеціального системного підходу. Саме тому із МХП, який вже зробив багато кроків на зустріч Китаю, наша асоціація допоможе масштабуватися. У світі, який розвивається дуже динамічно, китайський ринок займає провідне становище і МХП це розуміє. Впевнена, що у нас все вийде, завдяки нашому партнерству», - зазначила Віра Голод.

Фото: МХП