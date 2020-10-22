В Україні майже найнижчий у Європі показник смертності від «ковіду» — Президент

Президент Володимир Зеленський запевняє, що показник смертності від COVID-19 в Україні становить 1,9% й наразі є майже найнижчим у Європі.

Про це він розповів в інтерв'ю «Осінь-2020: перемоги та виклики» чотирьом українським телеканалам, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

«У нас майже найнижчий у Європі показник смертності – 1,9% (від кількості хворих – ред.) через те, що лікарі знають, як лікувати COVID-хворих. Вони швидко навчилися – італійці не просто так запрошували наших медиків», – зауважив Президент.

Він також нагадав, що з вересня медичним працівникам підвищили зарплати.

Водночас Зеленський висловив думку, що навесні країна не була готова до епідемії коронавірусної хвороби, зокрема не було вертикалі санітарних лікарів, виробництва індивідуальних засобів захисту, апаратів ШВЛ.

Наразі, за його словами, владі вдалося забезпечити населення та лікарні необхідним захистом, медобладнанням і тест-системами.

Як повідомлялося, в Україні станом на 22 жовтня лабораторно підтверджено 322 879 випадків COVID-19, з них за добу – 7 053.