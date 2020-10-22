МВС за 2,5 мільйона збирається з’ясувати рівень довіри до поліції

Міністерство внутрішніх справ виставило на тендер закупівлю послуг з вивчення громадської думки. Вартість робіт - 2,5 млн гривень.

Як передає Укрінформ, на даний тендер звертає увагу моніторинговий портал Dozorro.

"Опис предмета закупівлі - послуги з опитування громадської думки щодо оцінки рівня довіри населення до Національної поліції", - йдеться в оголошенні.

Аукціон має відбутися 22 жовтня. Замовник послуги - «Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України».

Дослідження проводитимуться в усіх регіонах (крім тимчасово окупованих територій) серед повнолітнього населення. Загалом планується опитати 15 тисяч респондентів, яким поставлять 38 запитань.

Результати опитування мають бути опрацьовані до 24 грудня 2020 року.

За аукціоном можна стежити за посиланням.