У Мін’юсті виділили пріоритети щодо виконання Україною Угоди про асоціацію
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба міністерства.
«У сфері юстиції Мін’юст виділяє кілька пріоритетів щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони», - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, одним із таких пріоритетів міністр юстиції Денис Малюська називає секторальне поглиблення співробітництва у сфері юстиції, свободи та безпеки.
«В рамках ініціативи щодо оновлення Угоди про асоціацію було підготовлено комплексний стратегічний документ «Консолідована дорожня карта для поглиблення співпраці у галузі юстиції, свободи та безпеки. Практичний результат до 2025 року». Він базується на секторальному підході та включає такі напрями, як захист персональних даних; співробітництво у сфері міграції, притулку та управління кордонами; протидія легалізації (відмиванню) коштів та фінансуванню тероризму, боротьба з корупцією та організованою злочинністю; кібербезпека та захист інформації; реформа юстиції та правове співробітництво», – розповів Малюська.
Важливим у питанні виконання Угоди про асоціацію міністр юстиції називає високий рівень дотримання прав людини.
Як зазначається, у цьому напрямку наразі триває процес оновлення Національної стратегії у сфері прав людини і затвердження Плану дії з її реалізації до 2023 року.
Пріоритетним для Мін’юсту є й повноцінне функціонування механізмів відшкодування шкоди потерпілим внаслідок насильницьких кримінальних правопорушень. Наразі у парламенті вже зареєстровано пакет змін щодо запровадження цього механізму.
«Разом із цим попереду на нас очікує реформа у сфері виконання судових рішень, щоб забезпечити їх більшу ефективність та залучення приватних виконавців до виконання судових рішень, які поки що виконуються Державною виконавчою службою», – додав Малюська.
Крім того, наголошують у відомстві, одним із завдань на часі є ратифікація Конвенції про угоди про вибір суду, яку Україна підписала у 2016 році.