У Мін’юсті виділили пріоритети щодо виконання Україною Угоди про асоціацію

Міністерство юстиції виділило кілька пріоритетів щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом і Європейським Співтовариством з атомної енергії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба міністерства.

«У сфері юстиції Мін’юст виділяє кілька пріоритетів щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, одним із таких пріоритетів міністр юстиції Денис Малюська називає секторальне поглиблення співробітництва у сфері юстиції, свободи та безпеки.

«В рамках ініціативи щодо оновлення Угоди про асоціацію було підготовлено комплексний стратегічний документ «Консолідована дорожня карта для поглиблення співпраці у галузі юстиції, свободи та безпеки. Практичний результат до 2025 року». Він базується на секторальному підході та включає такі напрями, як захист персональних даних; співробітництво у сфері міграції, притулку та управління кордонами; протидія легалізації (відмиванню) коштів та фінансуванню тероризму, боротьба з корупцією та організованою злочинністю; кібербезпека та захист інформації; реформа юстиції та правове співробітництво», – розповів Малюська.

Важливим у питанні виконання Угоди про асоціацію міністр юстиції називає високий рівень дотримання прав людини.

Як зазначається, у цьому напрямку наразі триває процес оновлення Національної стратегії у сфері прав людини і затвердження Плану дії з її реалізації до 2023 року.

Пріоритетним для Мін’юсту є й повноцінне функціонування механізмів відшкодування шкоди потерпілим внаслідок насильницьких кримінальних правопорушень. Наразі у парламенті вже зареєстровано пакет змін щодо запровадження цього механізму.

«Разом із цим попереду на нас очікує реформа у сфері виконання судових рішень, щоб забезпечити їх більшу ефективність та залучення приватних виконавців до виконання судових рішень, які поки що виконуються Державною виконавчою службою», – додав Малюська.

Крім того, наголошують у відомстві, одним із завдань на часі є ратифікація Конвенції про угоди про вибір суду, яку Україна підписала у 2016 році.