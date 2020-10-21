Регулювання азартних ігор та лотерей: уряд призначив голову комісії

Уряд призначив голову та двох із шести членів комісії із регулювання азартних ігор та лотерей.

Про це в Телеграмі повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, передає Укрінформ.

"Іван Рудий обраний на посаду голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Він має досвід та знання у сфері менеджменту, міжнародних відносин та фінансів. Учасник бойових дій. Входив до складу національної збірної України на "Іграх Нескорених" у Нідерландах", - зазначив Немчінов.

За його словами, взяти участь у доборі на посади голови та 6-х членів Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей виявили бажання 378 осіб. До співбесіди було допущено 42 особи, з них 20 осіб подали документи на посаду голови комісі.

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Немчінов поінформував, що за результатами співбесід на посади членів комісії призначено Олену Водолажко та Євгена Гетьмана. Олена Водолажко – професійний адвокат, член Асоціації правників України, має значний досвід роботи у державних органах, а також досвід співпраці з державними регуляторними органами щодо розробки та впровадження регуляторних актів. Євген Гетьман має досвід у напрямі міжнародної співпраці у тому числі з НАТО (координатор міжнародних проектів), досвід роботи у регуляторних органах та досвід керівництва комунальними та приватними підприємствами.

На інші посади членів Комісії оголошено додатковий добір.

Як повідомлялося, Немчінов 23 вересня поінформував про те, що уряд вирішив створити в Україні Комісію з азартних ігор та лотерей. У ній працюватиме 230 осіб, у тому числі голова та 6 членів комісії. Вона буде розташована у Києві, на бульварі Лесі Українки, 26.