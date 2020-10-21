Уряд виділить 540 мільйонів на дезінфектори для шкіл

Кабінет Міністрів схвалить постанову про виділення у 2020 році 540 млн грн на забезпечення дезінфікуючими засобами захисту закладів загальної середньої освіти.

Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на позачерговому уряду у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні затвердимо пропозицію МОН, згідно з якою будуть виділені додатково 540 млн грн саме для формування безпечного простору у школах, щоб у кожній школі дійсно були дезінфектори, а не формально ці правила існували на папері», - сказав Шмигаль.

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Він зазначив, що раніше місцева влада мала всі необхідні ресурси, аби діти почали навчальний процес у безпечних умовах, щоб у школах були дезінфікуючи засоби.

Як повідомляв Укрінформ, до кінця року Україна проводитиме 75 тисяч тестувань на коронавірус на добу.

Фото: Урядовий портал