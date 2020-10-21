В Україні з’явилась платформа з дистанційного навчання швейним технологіям

У Києві представили платформу для дистанційного освоєння швейних технологій «Професія творити моду».

Проєкт презентували в Укрінформі його учасники за підтримки ГС «Національне галузеве партнерство в легкій промисловості України Fashion Globus Ukraine.

«В Україні 70 навчальних закладів в усіх регіонах України готують швачок, конструкторів, технологів – спеціалістів, які реалізують всі задуми дизайнерів. Широковідома проблематика дефіциту робочих кадрів в легпромі. Проєкт «Професія творити моду» за підтримки Українського Культурного Фонду, це не просто електронний посібник, за яким можна навчитись шити, це платформа для дистанційної освіти, розширення горизонтів та підняття престижності професій за підтримки держави разом з професіоналами галузі», - йдеться в презентації.

Курс містить 16 розділів з історії швацької справи, зовнішнього вигляду одягу, розробки українських дизайнерів, методів конструювання тощо.

«Це настільки просто й корисно зроблено, щоб людина, яка хоче навчитися шити, змогла це зробити так, щоб це було цікаво і викладачам, і студентам професійної освіти. Окрім теоретичного курсу, в якому шалена кількість малюнків, фотографій, відбулося п’ять годинних вебінарів у Києві, Хусті, Харкові, Хмельницькому для того, щоб дати уяву про практичні речі, які не можна збагнути, лише прочитавши матеріали курсу. Це масштабна робота в різних напрямках», - розповіла Голда Виноградська, голова Національного галузевого партнерства в легкій промисловості України.

У створенні ресурсу взяли участь педагоги, майстри, дизайнери, технологи, фахівці у галузі сучасних технологій, обладнання і матеріалів, і це все доступно тепер для здобувачів освіти і тих, хто хоче займатися швацькою справою.

«Ці посібники є доступними, зрозумілими й систематизованими. Коли їх читаєш, то розумієш, що в Україні є мода, люди, які впродовж багатьох років її впроваджували. І це навіть цікаво з точки зору історії, а вже потім технологій й практики. І так ставати майстром справи. Створював усе це великий колектив, і це тепер доступно й актуально для широкого загалу. І будь-яка людина, яка захотіла змінити свою професію, може зайти і навчитися тому, що їй потрібно, отримати свідоцтво і створювати свій невеликий бізнес», - зазначила Світлана Добровольська, заступниця голови Асоціації швейних училищ України.

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Проєкт «Професія творити моду» - платформа для дистанційного освоєння швейних технологій. Його мета – партнерство та співпраця освітян, громадськості з представниками бізнесу для підтримки професійно-технічної освіти. Проєкт реалізується за підтримки Українського культурного фонду. Його організатори - ГС "Національне галузеве партнерство в легкій промисловості України Fashion Globus Ukraine", Асоціація швейних училищ України. Партнером проєкту стала компанія SOFTORG - лідер з продажу швейного обладнання в Україні. Рецензувався та доповнювався посібник досвідченими дизайнерами, виробниками одягу, для того щоб теорія та практика були гармонійно пов’язані. Теоретичні матеріали супроводжуються вебінарами з майстер-класами.