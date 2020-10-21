Новий локдаун в Україні: після 9500 інфікованих на день? Але є й інші цифри…

Цифри 9500, 10000, 11000 – прозвучали ледве не в один день від президента, головного санлікаря і глави МОЗ. А що насправді?

Днями президент України Володимир Зеленський попередив: захворюваність у 9500 випадків на добу стане критичною для медичної системи. Якщо добова захворюваність перетне цю межу, то влада буде змушена запровадити жорсткий карантин. Це, власне, було все, що сказав президент, тож Укрінформ спробував з’ясувати, на що спираються такі цифри.

На щастя, дані не надто різні

Не можна оминути увагою той факт, що за останні дні топ-посадовці озвучили різні цифри критичної межі захворюваності, яку може витримати наша медична система. І якщо, згідно зі словами президента, йдеться про 9500 виявлених випадків інфікування за добу, то головний санлікар говорив про 10 тисяч, а за словами міністра охорони здоров’я – 11 тисяч. Звідки така неузгодженість – залишається не проясненим. Хоч, звісно, усе це цифри одного порядку.

Трохи більше світла на ситуацію пролив виступ у Верховній Раді міністра охорони здоров’я Максима Степанова. За його словами, навантаження у 5-7 тисяч нових випадків за добу система охорони здоров’я здатна витримувати. Коли ж за кілька тижнів щодення кількість нових хворих з підтвердженим COVID-19 становитиме 8-10 тисяч, а заповнення ліжкофонду хворими на COVID-19 при цьому – 70%, то потрібно буде збільшити кількість ліжок у закладах охорони здоров’я на 30% від усього ліжкового фонду.

Якщо підтверджених випадків COVID-19 за добу буде понад 11 тисяч, а заповненість ліжок, визначених для лікування хворих з COVID-19 – не менше 85%, очікується введення жорстких карантинних обмежень в країні із застосуванням повного переліку обмежень червоного рівня епідеміологічної небезпеки. «Буде розпочато мобілізацію всіх медичних працівників та інших категорій працівників. Буде організована робота відомчих закладів для цивільного населення, а також забезпечена робота польових шпиталів», – сказав міністр. Нарешті, ресурси системи охорони здоров’я будуть повністю вичерпані, коли щоденна кількість випадків буде близько 20 тисяч хворих на добу і тоді лікарям доведеться сортувати хворих для надання меддопомоги.

Чому більш показова саме завантаженість ліжок?

Тим часом експерти зауважують: через те, що реальна статистика захворюваності наразі значно більша, опиратися повністю на озвучену офіційну – зараз не слід. «Якщо ми робитимемо 100 тисяч тестів щодня, у нас буде 15-18 тисяч нових випадків за добу. Дивитися потрібно лише на динаміку заповнення ліжкомісць – а вона жахлива», – говорить в коментарі Укрінформу системний аналітик Євген Істребін.

За останніми даними МОЗу, найгірша ситуація із завантаженістю лікарень у Донецькій, де ліжка заповнені на 100%. А понад 80% завантаженості уже спостерігається в Одеській (94,4%), Сумській (96,8%), Луганській (85,8%) та Полтавській (82,5%) областях. До речі, Одеська область якраз і є яскравим прикладом розбіжності між охопленням тестуванням і заповненістю ліжок. Охоплення тестуванням за крайні 7 днів там склало 72,6 на 100 тисяч. Це найнижчий показник серед усіх регіонів, а заповненість ліжкофонду на Одещині, як бачимо, одна з найвищих.

За прогнозами Київської школи економіки (KSE) щодо поширення COVID-19, навантаження на систему охорони здоров’я може бути вже критичним на початку листопада. «Це значить, що зайнятих реанімаційних ліжок може бути більше 90%. За нашими розрахунками, на початку листопада це може бути 92% зайнятих реанімаційних ліжок. Система охорони здоров’я може витримати це навантаження за умови запровадження комплексних карантинних обмежень в зонах активного спалаху» – сказав Юрій Ганиченко, старший дослідник департаменту економіко-політичних досліджень KSE.

Потужності лікарень зросли з весни втричі, кажуть у МОЗ

Цікаве запитання: а що яка ж ситуація з «ковідними» ліжками була навесні, коли жорсткий локдаун уже мав місце в Україні? Коли перші випадки COVID-19 зафіксували в Україні в березні, найбільшим побоюванням було те, що наша непідготовлена медична система не зможе витримати напливу хворих. Тому запровадили тотальний локдаун, аби розтягнути зростання захворюваності в часі і зменшити навантаження на медиків. Про те, в якому стані зустріла українська медицина пандемію, Максим Степанов озвучив такі дані: «При 100 захворілих у квітні ми були змушені піти на локдаун. А зараз система витримує десятки тисяч хворих… Якщо б ми не наростили потужності медичної системи для боротьби з COVID-19, то колапс настав би ще у липні. Коли я прийшов у міністерство, в Українських лікарнях було всього 12 тисяч ліжок, із яких не більше 30% були обладнані киснем. Наша команда збільшила ці потужності втричі (в результаті загальна кількість підготовлених ліжкомісць, як заявляв міністр охорони здоров’я на початку жовтня, становить 37 тисяч. – Ред.)».

Щоправда, лікар-епідеміолог та голова ГО «Інфекційний контроль» Андрій Александрін зауважує, що підготовленим ліжком під важкого хворого на COVID-19 вважається ліжко з підведеним киснем та інженерними комунікаціями, яке при цьому функціональне, що дозволяє доглядати за пацієнтом. «На сьогодні, за нашими даними, в Україні є лише 13 тисяч ліжок, які просто мають підведений кисень», – каже пан Александрін. І додає, що говорячи про критичну межу спроможності медичної системи, не варто забувати про стан лікарів, які на сьогодні вичерпують свої психологічні та фізичні можливості – у медичному середовищі спостерігається масове професійне вигорання.

У Європі поки лиш Ірландія наважилася на локдаун

А тим часом у сусідніх країнах Європи показники нових інфікувань вже сягають показників захворюваності, які наразі в Україні встановлені як критичні. У Польщі 17 жовтня зафіксували 9622 інфікованих, у Чехії – 11105. І поки що про запровадження локдауну там не йдеться. Як і у Франції, де нині щодоби фіксують до 30 тисяч нових випадків.

Першою країною Європи, яка наважилася ввести локдаун, стала Ірландія, де зростання захворюваності досягло показників першої хвилі – у 1200 випадків за добу, але залишається одним з найнижчих у Європі (але слід врахувати, що все населення Ірландії – близько 5 мільйонів – це менше ніж у великому Києві, з областю).

Обмеження почнуть діяти у ніч на 21 жовтня і триватимуть до 1 грудня, заявив прем'єр-міністр Ірландії Майкл Мартін, повідомляє DW. У цей час будуть закриті роздрібні магазини з товарами, які не є предметами першої необхідності, а також музеї, галереї та інші установи культури. Ресторани і бари працюватимуть тільки на доставку або продавати їжу на винос. Також на три чверті скоротять кількість поїздок громадського транспорту. Крім того, жителям країни заборонять віддалятися від своїх будинків далі, ніж на п'ять кілометрів.

Яким же може бути новий локдаун в Україні – наразі невідомо. Але зрозуміло – без поліпшення ситуації в окремих регіонах такі перспективи для України залишаються цілком осяжними.

Юлія Горбань, Київ

Фото: Nick Fewings for Unsplash