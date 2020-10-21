У COVID-лікарнях перебуває майже 23 тисячі хворих - Степанов

У медичних закладах України, визначених для лікування пацієнтів із COVID-19, перебуває 22 977 людей.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 21 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За минулу добу було госпіталізовано 1009 людей. На сьогоднішній ранок на ліжках перебувають 22 977 людей. Тобто ті люди, у яких вже підтверджений коронавірус, або з підозрою", - сказав Степанов.

Він зазначив, що за добу на коронавірус захворіло 318 дітей та 365 медпрацівників. Був зафіксований 141 летальний випадок. При цьому одужало 2686 пацієнтів.

За словами міністра, за попередню добу загалом було здійснено 62 869 тестувань на коронавірус. З них 32 729 методом ПЛР, а методом ІФА - 30 140 досліджень.

Як повідомлялося, в Україні станом на 21 жовтня лабораторно підтверджено 315 826 випадків COVID-19, з них за добу – 6 719.