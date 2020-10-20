Пам’ять про Стуса в українському серці назавжди – попри будь-які заборони совєцьких адептів

Правда про їхню негідну діяльність вже добре відома і буде поширюватися й далі

Українcький народ продовжує виборювати право знати свою історію – справжню, а не системно фальсифіковану державою-агресором з усіма її міфами та втаємниченням правди.

На жаль, справедливість цього твердження ще раз доводить резонансне рішення суду щодо заборони книги «Справа Василя Стуса». Відтак суспільство змушене протистояти посяганню на свободу слова, як на основоположне право людини, без якого неможлива правова країна, у якій ми всі прагнемо жити.

У ці дні кожен, хто боронить правдиву українську історію та пам’ять про Василя Стуса, відгукується на заклик великого поета та дисидента: «Усі, хто проти диктатури, – встаньте!».

Реакцією на вчорашнє рішення суду український народ доводить: тиранія радянського союзу більше ніколи не матиме місця у нашій демократичній незалежній державі, як би цього не хотіли і не домагались совєцькі адепти. А правда про їхню негідну діяльність вже добре відома і буде поширюватися й далі – її неможливо ув’язнити, заборонити чи приректи на несправедливу смерть.

Ми неодноразово були свідками, як українську історію замовчували, змінювали, маскували. Зокрема, як спотворювали історію нашої Церкви. Та правда завжди перемагає, вона є тим світлом, що долає будь-яку темряву. Ба більше, що ретельніше її намагаються приховати, то більш яскравою та очевидною вона стає. Саме тому світла пам’ять про Стуса завжди житиме в українському серці, незважаючи на будь-які заборони. Адже Стус справді був завжди вільним, навіть під час свого ув’язнення в радянській камері.

Митрополит Епіфаній

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