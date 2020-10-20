Суд у Львові 27 жовтня розгляне справу щодо Федини і Звіробій

Галицький районний суд міста Львова 27 жовтня розгляне справу, у якій фігурують народний депутат від “ЄС” Софія Федина і волонтерка Маруся Звіробій.

Як передає Укрінформ, про це свідчать відповідні дані на сайті суду.

Зокрема, зазначається, що розгляд цієї справи призначено на 10:30.

Справу має розглядати суддя Ірина Волоско.

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Як повідомлялося, слідчі центрального апарату ДБР наприкінці листопада 2019 року направили на погодження до Генпрокуратури проєкт повідомлення про підозру народному депутату Софії Федині та волонтеру Марусі Звіробій. Справу порушено за фактом їхніх висловлювань на адресу Президента Володимира Зеленського 26 жовтня 2019 року.

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10 березня 2020 року Печерський райсуд обрав Федині запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

12 травня Федина поінформувала, що ДБР надало документ, що досудове слідство у справі, де фігурує вона і волонтер Маруся Звіробій, завершено.