Світ на карантині: на що звертати увагу, плануючи авіапереліт

Обираючи маршрут повернення на Батьківщину, українці повинні уважно вивчити умови перельоту, які пропонують авіакомпанії.

На це звертають увагу українські дипломати у бесіді з кореспондентом Укрінформу в ФРН.

Зазначається, що до консульських установ останнім часом звертаються громадяни, які не змогли вилетіти з третьої країни до пункту призначення в Україні, якщо маршрут передбачав пересадку в одному з німецьких аеропортів (або аеропортів інших країн ЄС). Фактично це стосується пасажирів лоукостерів.

Слід мати на увазі, що такі бюджетні компанії в принципі не надають послуги польотів з пересадкою, а продають фактично два квитки. Тобто, з правової точки зору, це переліт до Німеччини, а після цього - в Україну.

Водночас компанії, які не належать до категорії бюджетних, надають послуги транзиту. В умовах пандемії (особливо) перебування в спеціальній зоні без виходу з зони безпеки аеропорту не повинно перевищувати 24 години, і пасажир не має переходити на прикордонну та митну територію ФРН. Відповідно, до нього не застосовуються й карантинні заходи країни.

Дипломати закликають співгромадян уважно вивчати умови надання послуг компаніями-перевізниками. Приміром, на сайті компанії WizzАir чітко вказано, що «Wizz Air не виконує сполучні рейси і не може полегшити пересадку пасажирів або їх багажу на інші рейси (незалежно від того, виконуються Wizz Air або інші перевізники)». Зазначається, що з цієї причини компанія не несе відповідальність за будь-які пропущені подальші рейси, і якщо людина забронює кілька рейсів Wizz Air у той самий день, вони не розглядаються як перельоти з пересадкою.

МВС ФРН уточнює, що транзит через Німеччину дозволений для громадян третіх країн.

Нагадаємо, що Україна входить, за визначенням МЗС ФРН, наразі до «червоного» списку країн з високим рівнем епідеміологічної небезпеки. Громадяни України, як і інших третіх країн (не членів ЄС, держав Шенгенської зони та Великої Британії), не можуть подорожувати до Німеччини, включно з біометричними паспортами, за винятком окремих визначених випадків