Як ми провели літо: мандри з перешкодами і «море вихідного дня»

Експерти розповідають, чому «зависли» оплачені туристами тури і спорожніли дрібні готелі

Хоч майже увесь світ і сидів минулої весни під замком, літній відпочинок таки відбувся. Люди їхали у відпустки попри нові поділи країн на «зелені» та «червоні» кожні кілька днів та навіть скасування шведських столів у готелях. На початку сезону експерти прогнозували внутрішній туристичний бум в Україні, говорили про появу нових трендів і шанс на розвиток нових цікавих локацій. А компаніям, що займалися закордонними турами, загрожувало мало не банкрутство. Не так сталося, як прогнозувалося. Туроператори правдами-неправдами втрималися на плаву, а українські курорти так і не дочекалися лавини відпочивальників.

ВИГРАЛИ ПІВДЕННІ Й НАЙДОРОЖЧІ

Літо для українців почалося у липні, говорить керівник харківської турагенції, голова ГО «Туристичний колектив в синергії» Євгенія Іванова. Хоч туристів було значно менше, та продажі у липні-серпні пішли. Туреччина та Єгипет – основні фаворити цього складного сезону, повідомляє Олена Гейченко, керівник відділу маркетингу онлайн-сервісу бронювання турів Rozetka Travel. У липні були аномально низькі ціни, але і відкритих готелів було не так багато. Лиш після того, як полетіли перші рейси і люди почули відгуки про них, почалися активні продажі. «Досить рідко туристи обирали такі напрямки, як Чорногорія, Албанія, Хорватія. Дуже помітно реагували на новини про зміну правил перетину кордону, кількість користувачів на сайті різко змінювалась», – розповідає Олена. Влітку більше купували з глибиною продажів 2-3 тижні, рідше – на осінь. Частина туристів, тури яких попали на карантинні дати (березень-червень), скористалися можливістю відпочити восени, але дехто відклав відпочинок за кордоном до наступного року. Загалом кількість заброньованих турів, як і самих туристів (одне бронювання – 2-3 людини), у 2020 році скоротилися майже вдвічі, ділиться статистикою туроператор Join UP! «Якщо врахувати, що багато з популярних напрямків були недоступні, то показники ще непогані, – вважає Катерина Артюх, керівниця відділу розвитку напрямків туроператора Join UP! . – Однак падіння стрімке: у липні-серпні 2019 року за турами Join UP! подорожували 207 726 осіб, а за аналогічний період 2020 року – 133 201».

Володимир Царук

На українські курорти люди також поїхали, але геть не так активно, як усі сподівалися, говорить Володимир Царук, заступник голови комітету з туризму Торгово-промислової палати України. Чекали туристичного буму на українських курортах, та натомість у деяких регіонах заходу взагалі зафіксували спад. «Готелі і особливо санаторії стояли напівпорожніми. Для Моршину, Трускавця, карпатських оздоровчих закладів сезон був провальний – близько 30% заповненості, хоч зазвичай там яблуку ніде влітку впасти», – розповідає він. Дещо краще справи йшли на півдні – з липня туристи активно поїхали до Одеси, у напрямку Затоки, Грибівки, у Бердянськ. Але з новими настроями. «У великих курортних містах відпочинок перетворився на тури вихідного дня: з п’ятниці по неділю номерний фонд на 100% заповнено, у будні спад. На 7-10 днів люди приїздили значно рідше, – описує тенденцію Царук. – А затребуваними в першу чергу, заповненими були в основному готелі, що надавали хороший сервіс, преміум-сегмент з цінами від 900-1000 з особи на добу». Сегмент бюджетного відпочинку, говорить експерт, постраждав найбільше, особливо міні-готельчики і кімнати в приватному секторі. У їхнього клієнта після жорсткого карантину було найменше коштів на поїздки, ще й «Укрзалізниця» підняла ціни. Виходило, що родина з 4 осіб лише на дорогу до південного курорту мала витратити 5-6 тисяч грн, підрахував Володимир Царук, а для багатьох це стало суттєвими видатками. І хоч дешеве житло подешевшало ще більше, потік від того не збільшився. «Виграли ті, хто орієнтувався на платоспроможну аудиторію, яка не поїхала до Європи і у Туреччину, тобто преміум-готелі на Львівщині і Закарпатті. Стало зрозуміло, що їх на всіх не вистачає, – розповідає Царук. – Хоч і ціни піднімали, стояли забиті: люди звикли до хорошого сервісу і шукали його тут».

ОСІННІ КАНІКУЛИ – У ДІТЕЙ ТА У ТУРБІЗНЕСУ

А на початку вересня почався різкий туристичний спад. «По-перше, дуже сильно знизилися продажі по Єгипту – найпопулярнішому осінньому напрямку. У кінці серпня відчувалося, що всі хотіли встигнути відпочити до введення з 1 вересня обов`язкового ПЛР-тестування, – розповідає Гейченко. – У вересні більшість туристів переорієнтувалася на Туреччину. Але знизилась глибина продажів – тепер більшість турів купують за кілька днів до вильоту». Клієнтів наразі мало, як ніколи раніше о цій порі, і якщо вони й готові бронювати, то на сьогодні-завтра, максимум – на дату через тиждень, підтверджує й Іванова. «Туристи дуже розчаровані. Багато хто з моїх клієнтів придбали тури за акцією раннього бронювання взимку і влітку побачили, що ціни на їхні тури впали на 250-300 євро. Вони приходили в агенцію і питали – «Як же так, навіщо ж ми купували? Це ж невигідно»», – розповідає вона. Тепер, хто планував з дітьми на осінні канікули летіти, чекають до останнього (хоча деякі вильоти на 23-24 жовтня з Харкова вже закриті – хтось таки бронював). Найгірше, що й турагенти зрозуміли, що бронювати щось заздалегідь невигідно і ризиковано. «Ходять чутки, що Україну знов закриють і нікуди не зможемо летіти. Тому бронюю максимум з глибиною один-два тижні, тепер з обережністю до всього ставлюся», – говорить Іванова.

Олена Гейченко

Сьогодні доступні для українців Туреччина, Єгипет, Домініканська Республіка, ОАЕ, Занзібар, Мальдіви. Теплі і добре розкручені напрямки, але охочих летіти обмаль. «Нещодавно ми зробили опитування користувачів, яке показало, що зараз люди більше бояться залишитись в країні відпочинку, якщо держави вирішать закрити кордони, як це було у березні, – пояснює Олена Гейченко. – Раніше більшість боялися захворіти».

КАРАНТИН ПОКАЗАВ, ХТО ЯК «ЛІТАЄ»

Турагенти не поспішають переконувати туристів ризикувати. За словами Євгенії Іванової, карантин і скасування турів показали українських туроператорів з найгіршого боку і співпрацювати з ними складно, а приймати претензії від незадоволених туристів доводиться на себе. «Досі панує безлад, чимало ще лишилося людей, які купували тури за раннім бронюванням і нікуди не полетіли», – розповідає Іванова. Не всі змогли перенести тури на інші дати – обставини у людей змінилися, а кошти компанії повертати категорично відмовлялися. Найлояльніші дозволили агентам робити взаємозаліки – якщо знаходились нові охочі полетіти за заброньованими у січні турами, їхні кошти повертались «січневим» туристам. Та не завжди й це було можливим: якщо оператори працювали винятково на, скажімо, Чорногорію, Хорватію, Іспанію, Італію, які все літо були закриті для масового туризму, то тури так і залишилися нереалізованими. Клієнтам не змогли запропонувати альтернативу і гроші не повернули, вони просто «зависли». «І багато людей звертаються, чула, до суду, і виграють, бо оператори поводяться нечесно. Дописують у додаткових угодах 100% штрафи за відміну переброньованих турів, наприклад, – розповідає турагентка з Харкова. – І туристи підписували їх, бо не мали варіантів, але насправді то незаконні оборудки». Громадська організація турагентів, за словами Іванової, навіть зверталася до Держагентства з розвитку туризму, щоб вплинули, але там відповіли, що займаються лише ліцензіями, а туристи нехай йдуть до суду, або ж турагенти не підписують «драконівські» договори з туроператорами. «Тоді нам просто ні з ким буде працювати – всі поводяться непорядно. Але й так далі продовжуватися не може, – пояснює Іванова. – Тому близько 200 турагенцій об’єдналися у громадську організацію, яку очолюю, щоб звертатися до туроператорів з вимогою змінити умови співпраці». Спільно з юристами спілка готує нові договори (відредаговані в рамках законодавства), щоб запропонувати операторам ринку. А організацію хочуть масштабувати. «Чим більше нас буде, тим швидше нас почують», – впевнена Іванова.

Тетяна Негода, Київ