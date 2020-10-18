За минулу добу в Україні COVID-19 виявили у 248 дітей та 184 медиків – Степанов

Упродовж минулої доби, 17 жовтня, коронавірусну хворобу виявили у 248 дітей та 184 медиків.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу в неділю,18 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«За минулу добу в Україні захворіло 5 231 особа. Із них 248 дітей, а також 184 медичних працівники», - сказав Степанов.

Він також поінформував про госпіталізацію 805 осіб протягом останньої доби.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 18 жовтня лабораторно підтверджено 298 872 випадків COVID-19, з них за добу – 5 231.

Найбільше випадків коронавірусу за добу виявлено у Харківській (589), Львівській (305), Хмельницькій (338), Сумській (326) областях та м Київ (453).

Найменше випадків коронавірусної хвороби зафіксовано у Кіровоградській області. Там фіксується 1 564 випадки і за минулу добу — 52.