За минулу добу в Україні COVID-19 виявили у 248 дітей та 184 медиків – Степанов
Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу в неділю,18 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«За минулу добу в Україні захворіло 5 231 особа. Із них 248 дітей, а також 184 медичних працівники», - сказав Степанов.
Він також поінформував про госпіталізацію 805 осіб протягом останньої доби.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 18 жовтня лабораторно підтверджено 298 872 випадків COVID-19, з них за добу – 5 231.
Найбільше випадків коронавірусу за добу виявлено у Харківській (589), Львівській (305), Хмельницькій (338), Сумській (326) областях та м Київ (453).
Найменше випадків коронавірусної хвороби зафіксовано у Кіровоградській області. Там фіксується 1 564 випадки і за минулу добу — 52.