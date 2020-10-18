Клименко в онлайн-режимі нагородив майже 300 поліцейських

Близько 300 правоохоронців отримали 17 жовтня відзнаки МВС і Національної поліції та спеціальні звання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції.

«Вручати нагороди – завжди приємна місія, навіть в онлайн-режимі. Я дякую кожному поліцейському за службу. За вашу сумлінну щоденну працю та відданість професії», - зазначив голова Нацполіції Ігор Клименко.

Він окремо подякував працівникам поліції Луганщини за мужність та людяність під час гасіння нещодавніх масштабних пожеж у регіоні.

«З огляду на погіршення ситуації із захворюванням на коронавірусну хворобу, привітання відбулося в режимі відеозв’язку, а нагородження - в обласних підрозділах», - уточнюють у поліції.