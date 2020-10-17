Мінветеранів висловило співчуття у зв’язку із загибеллю ветерана АТО Микитенка

Міністерство у справах ветеранів України висловлює щирі співчуття родині та побратимам ветерана АТО Миколи Микитенка, який вчинив самоспалення на Майдані Незалежності.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Мінветеранів.

«На жаль, Україна втратила ще одного патріота і свого захисника. Беззаперечно, як на війні, так і в цивільному житті, життя кожного ветерана є безцінним. І обов’язок держави - створити усі умови, щоб повернення ветеранів до цивільного життя були максимально доступними та ефективними», - йдеться в повідомленні.

Як наголосили в міністерстві, Україна не повинна втрачати воїнів ще й в мирному житті, тому загибель ветерана потребує посиленої уваги з боку усіх відомчих структур щодо причин, які призвели до даної трагедії.

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Як повідомляв Укрінформ, ветеран АТО Микола Микитенко, який в ніч на 11 жовтня вчинив акт самоспалення на Майдані, помер вранці 14 жовтня, в День захисника України.

За словами доньки ветерана, мотиви вчинку батька суто політичні – «незгода з діями чинної влади, а саме: розведення військ на лінії розмежування і повзуча окупація Росії».

У суботу, 17 жовтня, на Майдані Незалежності відбулася церемонія прощання із загиблим ветераном. Його поховають у Житомирській області.

За даними громадської організації "Відсіч", у 2014 році Микола Микитенко брав участь у боях під Слов‘янськом. Під час евакуації збитого вертольота на Карачуні він отримав поранення. Після лікування служив у різних бойових підрозділах в зоні ООС.