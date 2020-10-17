Мінветеранів висловило співчуття у зв’язку із загибеллю ветерана АТО Микитенка
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Мінветеранів.
«На жаль, Україна втратила ще одного патріота і свого захисника. Беззаперечно, як на війні, так і в цивільному житті, життя кожного ветерана є безцінним. І обов’язок держави - створити усі умови, щоб повернення ветеранів до цивільного життя були максимально доступними та ефективними», - йдеться в повідомленні.
Як наголосили в міністерстві, Україна не повинна втрачати воїнів ще й в мирному житті, тому загибель ветерана потребує посиленої уваги з боку усіх відомчих структур щодо причин, які призвели до даної трагедії.
Як повідомляв Укрінформ, ветеран АТО Микола Микитенко, який в ніч на 11 жовтня вчинив акт самоспалення на Майдані, помер вранці 14 жовтня, в День захисника України.
За словами доньки ветерана, мотиви вчинку батька суто політичні – «незгода з діями чинної влади, а саме: розведення військ на лінії розмежування і повзуча окупація Росії».
У суботу, 17 жовтня, на Майдані Незалежності відбулася церемонія прощання із загиблим ветераном. Його поховають у Житомирській області.
За даними громадської організації "Відсіч", у 2014 році Микола Микитенко брав участь у боях під Слов‘янськом. Під час евакуації збитого вертольота на Карачуні він отримав поранення. Після лікування служив у різних бойових підрозділах в зоні ООС.