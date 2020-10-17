В Україні за добу зробили понад 63,7 тисячі тестів на коронавірус

Минулої доби в Україні зробили більш ніж 63 700 досліджень на коронавірусну хворобу, з них рекордну кількість методом ПЛР.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає Укрінформ.

«За попередню добу загалом було здійснено 63734 тестування. З них методом ПЛР 36201 дослідження, а методом ІФА – 27533 дослідження. Методом ПЛР – це рекордна кількість. Ми продовжуємо збільшувати кількість тестувань методом ПЛР. Ми знаємо і говоримо про те, що у нас існує проблема з ПЛР-тестуванням з точки зору черг, які відбуваються в деяких, особливо великих, містах нашої країни», – сказав Степанов.

Водночас він зазначив, що від початку епідемії в Україні не зупинялося збільшення кількості тестувань.

«Ми докуповували лабораторне обладнання, навчали фахівців, робили все, щоб збудувати наново систему лабораторних досліджень. І я впевнено можу заявити, що ми точно знаємо, що ми цю проблему вирішимо і збільшимо кількість тестувань до тої кількості, яка необхідна для нашої країни», - заявив міністр .

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 11 жовтня під час наради щодо ситуації з коронавірусом в Україні доручив збільшити кількість ПЛР-тестів до 50 тисяч на добу. Водночас 13 жовтня на засіданні Кабінету міністрів Прем’єр-міністр поставив задачу міністру охорони здоров'я ще цього року вийти на 75 тисяч тестувань на добу.

В Україні станом на 17 жовтня лабораторно підтверджено 293 641 випадок COVID-19, з них за добу – 6 410.