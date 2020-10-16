Легалізація канабісу могла б полегшити життя 20 тисяч важкохворих дітей – адвокат з медичного права

Легалізація медичного канабісу могла б повернути до нормального життя 20 тисяч дітей в Україні, які потерпають сьогодні від фармакорезистентної епілепсії, яким нічого не допомагає.

Таку думку в ефірі Апостроф TV висловила адвокат з медичного та фармацевтичного права Оксана Кашинцева.

"Цей лікарський засіб дасть змогу повернути до нормального більш-менш повноцінного життя 20 тисяч дітей в Україні, які потерпають сьогодні від фармакорезистентної епілепсії, яким нічого не допомагає. Давайте не вульгаризувати це питання. Це є лікарський засіб, рішення має прийматися відповідно до рекомендацій медиків", - наголосила Кашинцева.

Також вона зазначила, що за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я медичний канабіс не є наркотичним засобом. Та що медичний канабіс як лікарський засіб легалізований і використовується в терапії в Австрії, Німеччині, Чехії, Канаді і Сполучених Штатах.

На думку Кашинцевої, несприйняття теми легалізації медичного канабісу в Україні спровоковане викривленим уявленням про цей препарат.

"Ми вже за інерцією це винесли в розріз дискусії про легалізацію проституції, грального бізнесу, і туди ж канабіс. Не про це ідеться, ми з вами змішали все в одну купу. Надзвичайно важко спостерігати деякі гумористичні шоу, які насміхаються з цього і розказують, що от тепер українець сяде і покурить косячок. Та ні, він порятує собі життя, він знеболить, він допоможе ста тисячам паліативних хворих, не кажучи про те, що канабіс є надзвичайно ефективним при лікуванні посттравматичного синдрому. А для України це великий виклик сьогодні", - наголосила Кашинцева.

Вона також підкреслила, що питання легалізації канабісу має бути віднесено виключно до компетенції парламенту.

"Ми ж з вами не дискутуємо, чи ми застосовуємо при терапії COVID-19 ремдизевір чи гідрохінін, чи дексаметазон, який показав себе дуже ефективно, правда? Ми це не виносимо на всеукраїнське обговорення", - сказала адвокат.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 13 жовтня опублікував відеозвернення, у якому закликав українців прийти на виборчі дільниці в неділю, 25 жовтня, та відповісти на п'ять важливих для кожного питань. Серед інших, як повідомляє ОП, буде питання щодо легалізації медичного канабісу.

Фото з відкритих джерел