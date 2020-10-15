Осінні прем'єри телеканалу "Апостроф TV"

Телеканал "Апостроф TV" у новому сезоні випустив на екрани одразу дві нестандартні прем'єри: шоу "ПереСДАЧА з Катериною Вишневською" і авторську програму "Розклад Кулініча".

Концепція абсолютно нетипового для українського ринку проєкту "ПереСДАЧА з Катериною Вишневською" полягає у тому, що політики в прямому ефірі в буквальному сенсі слова складають серйозні іспити.

За словами генпродюсера Апостроф TV Ірини Король, це різні іспити - на знання норм Конституції, профільного законодавства, а також - на знання предметів шкільної програми. В ході "ПереСДАЧИ" політик, зокрема, отримує можливість озвучити свою думку з трьох будь-яких, цікавих йому, питань. Але при цьому, як на іспиті, він витягує квитки. Їх всього 15 - з незручними запитаннями від людей з вулиці, експертів, журналістів редакції. І які це питання - гість не знає, але повинен відповідати і уникнути відповіді не вийде.

Також в ефірі "Апостроф TV" на початку жовтня стартував другий цікавий проєкт - "Розклад Кулініча". Це двогодинний прямий ефір, в ході якого "препаруються" злободенні теми. Програма включає, в тому числі, і портретне інтерв'ю з цікавим гостем. Суть його в тому, щоб не просто розповісти біографію окремої людини, лідера громадської думки, а з'ясувати, як той чи інший епізод його життя вплинув на його особистісне становлення. Або як цей епізод з минулого впливає на прийняті ним рішення. З огляду на те, що гості передачі будуть успішними людьми, журналісти будуть досліджувати складові цього успіху - від народження і дитячого садка, до сьогоднішнього дня. Будуть шукати знайомих цієї людини, розбиратися з його сторінками в соціальних мережах, вникати, що йому пишуть, чого бажають. Обов'язково буде братися до уваги близьке коло героя, хто його друзі, адже - і це особливо важливо для політиків і знакових діячів - такі зв'язки дуже багато говорять про те, як людина стала тим, хто він є.

Фото: "Апостроф TV"