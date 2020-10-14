В День захисника в Мукачеві відкрили меморіальний парк та монумент воїнам-захисникам

В Мукачеві 14 жовтня, у День захисника України, відкрили Меморіальний парк та монумент воїнам-захисникам.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у Фейсбуці Мукачівської міськради.

“В День захисника України, в Мукачеві відкрили новий меморіальний парк. Близько сотні містян зібралися на урочисте відкриття Меморіального парку по вулиці Олександра Духновича, серед них військові, родини бійців АТО, ООС, представники громадських організацій та міської влади”, - йдеться в повідомленні.

У меморіальному парку встановили монумент, який символізує захисників рідної землі - дідів, прадідів та сучасників – три кам’яні брили з хрестом посередині.

Присутні вшанували хвилиною мовчання загиблих воїнів-захисників та поклали квіти та лампадки до меморіалу.