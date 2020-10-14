Патріотами України вважають себе 85% українців

85% українців вважають себе патріотами України, 59% готові у випадку виникнення відповідної загрози відстоювати територіальну цілісність України зі зброєю в руках.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати опитування, проведеного до Дня захисника України соціологічною групою "Рейтинг".

"Згідно з результатами опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг», 85% опитаних вважають себе патріотами своєї країни, 12% – протилежної думки. Патріотично настроєних громадян приблизно однаково у всіх регіонах країни, та відносно більше серед старших респондентів", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, 69% позитивно ставляться до встановлення 14 жовтня державного свята Дня захисника України, 23% – нейтрально і лише 5% – негативно.

Найкраще цей свято сприймається мешканцями Заходу та Центру. Близько 60% респондентів Сходу та Півдня позитивно ставляться до свята, третина – нейтрально і лише 6-7% негативно.

59% опитаних висловили готовність у випадку виникнення відповідної загрози відстоювати територіальну цілісність України зі зброєю в руках (у 2019 таких респондентів було 56%, 2017% – 54%, 2012 – 33%). Відносно більше таких серед чоловіків, респондентів середнього віку та серед людей з відносно вищими доходами.

Опитування було проведено протягом 10-12 жовтня, було опитано 2000 респондентів віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.