Конкурс на координатора Всеукраїнського проєкту з медіаграмотності продовжили до 23 жовтня

Конкурс на посаду координатора Всеукраїнського проєкту з медіаграмотності продовжили до 23 жовтня.

Як передає Укрінформ, про це повідомила заступниця голови фракції партії «Слуга народу» Євгенія Кравчук у Фейсбуці.

«Конкурс на посаду координатора Всеукраїнського проєкту з медіаграмотності продовжено до 23 жовтня!.. Раніше отримані нами резюме також братимуть участь у конкурсі на посаду. Врахуємо їх і при формуванні штату Проєктного офісу», – зазначила Кравчук.

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Вона уточнила, що координатор Всеукраїнського проєкту з медіаграмотності очолить Проєктний офіс, створення якого планується найближчим часом. До завдань координатора належатиме необхідність комунікувати з партнерами і донорами, формування стратегії проєкту та її реалізація.

Кравчук нагадала вимоги до кандидата, серед яких - досвід управління проєктами, особливо в медіасфері; стратегічне мислення, вміння працювати в команді та координувати її роботу; обізнаність у ситуації на українському медіаринку, розуміння стану впровадження медіаосвіти та медіаграмотності; досвід координаційної роботи з громадськими організаціями, ініціативними групами, медіаменеджерами та донорами; відмінні комунікаційні навички; досконале володіння українською й англійською мовами.

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Резюме та короткий мотиваційний лист необхідно надсилати на електронну пошту Євгенії Кравчук (kravchuk-y@rada.gov.ua) та заступника міністра культури та інформаційної політики Тараса Шевченка (personal@mkip.gov.ua) з позначкою в темі листа «Менеджер проєкту з медіаграмотності».

Нагадаємо: всеукраїнський проєкт з медіаграмотності має на меті об’єднати точкові проєкти з медіаграмотності в цілісну програму. Він навчить українців виокремлювати фейки та охоплюватиме різні цільові аудиторії, до кожної з яких буде свій підхід.

Проєкт розробляють Міністерство культури та інформаційної політики, Міністерство освіти і науки, Міністерство цифрової трансформації та Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики за участю головних стейкхолдерів процесу впровадження медіаграмотності в Україні.