У Фінляндії вперше у світі змогли передбачити прогресування розсіяного склерозу

Дослідницька група Університету Турку (Фінляндія) змогла передбачити швидкість прогресування хвороби у пацієнтів з розсіяним склерозом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yle.

Вчені з'ясували, що більш висока активність клітин мікроглії в ділянках навколо запальних осередків головного мозку віщує більш швидке прогресування розсіяного склерозу.

За словами професора Лаури Айрас з Університету Турку, дослідження вперше показує шкоду цього типу мікроглії.

У дослідженні взяли участь 69 пацієнтів з РС і 18 здорових людей. Прогресування захворювання можна було передбачити з точністю 95%.

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Відзначається, що РС - це поширене неврологічне захворювання, яке зачіпає переважно головний і спинний мозок і в основному виникає в молодому віці.

Згідно з дослідженням, існує ряд препаратів для запобігання загостренням РС, але поки що не вдалося розробити ліки, які ефективно запобігали б стійкому зниженню функціональної здатності, пов'язаному з цим захворюванням.

Результати дослідження в майбутньому можна буде використовувати, наприклад, при розробленні ліків.