Президент подякував збірній України за перемогу над Іспанією

Президент України Володимир Зеленський у власному телеграмі подякував збірній України за перемогу над Іспанією.

Відповідний допис у месенджері Глави держави з'явився одразу після матчу, передає Укрінформ.

"У складних кадрових умовах, коли мало хто вірив, коли і нічию вважали б чудовим результатом, ви вийшли на поле, билися за честь України й перемогли", – підкреслив Зеленський.

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Він подякував футболістам за те, що подарували справжнє свято усій країні, "яке так було нам потрібно!"

"Пишаюся вами, хлопці", – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, збірна України в межах четвертого туру групового етапу приймала національну збірну Іспанії на НСК "Олімпійський". Матч закінчився перемогою нашої збірної з рахунком 1:0, що дозволило "жовто-блакитним" продовжити боротьбу за перше місце в групі.

Фото: ОП