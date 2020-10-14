Президент подякував збірній України за перемогу над Іспанією
Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський у власному телеграмі подякував збірній України за перемогу над Іспанією.
Відповідний допис у месенджері Глави держави з'явився одразу після матчу, передає Укрінформ.
"У складних кадрових умовах, коли мало хто вірив, коли і нічию вважали б чудовим результатом, ви вийшли на поле, билися за честь України й перемогли", – підкреслив Зеленський.
Він подякував футболістам за те, що подарували справжнє свято усій країні, "яке так було нам потрібно!"
"Пишаюся вами, хлопці", – резюмував Зеленський.
Нагадаємо, збірна України в межах четвертого туру групового етапу приймала національну збірну Іспанії на НСК "Олімпійський". Матч закінчився перемогою нашої збірної з рахунком 1:0, що дозволило "жовто-блакитним" продовжити боротьбу за перше місце в групі.
Фото: ОП