На самоізоляції через COVID-19 перебуває понад п'ять тисяч класів

В Україні на самоізоляції перебуває понад 5 тисяч класів і більше 500 навчальних закладів.

Про це на брифінгу після засідання уряду сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент Укрінформу.

"У нас на дистанційному навчанні перебуває більше п'яти тисяч класів. Тобто на самоізоляції... Кількість закладів, які повністю перебувають на самоізоляції, була 536", - сказав Степанов.

Він додав, що ці показники змінюються щодня, оскільки якісь класи чи навчальні заклади виходять з самоізоляції, якісь - ідуть на неї.

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Міністр нагадав, що самоізоляція триває 14 днів.

Раніше уряд продовжив дію адаптивного карантину до кінця року.

Як повідомляв Укрінформ, т.в.о. міністра освіти та науки Сергій Шкралет заявляв, що на самоізоляції в Україні перебуває понад 110 тисяч учнів.