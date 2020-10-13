Зеленський та Дуда в Одесі вшанували пам'ять Лєха Качинського

Президент Володимир Зеленський та Президент Республіки Польща Анджей Дуда з дружиною в Одесі вшанували пам'ять Президента Польщі у 2005-2010 роках Лєха Качинського, який загинув у авіакатастрофі у 2010 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Глава Української держави та польське президентське подружжя поклали квіти до меморіальної дошки, встановленої на честь загиблого Президента на будинку № 1 на вулиці Лєха Качинського", - зазначається в повідомленні.

В Офісі Президента розповіли, що цей пам'ятний знак відкрили у межах Днів Польщі, які проходили в Одесі у травні 2010 року. Тоді у заході брав участь, зокрема, й Анджей Дуда, який на той час перебував на посаді міністра канцелярії Президента Польщі.

Володимир Зеленський та Анджей Дуда вшанували пам'ять Лєха Качинського / Фото: Офіс Президента

Як повідомляв Укрінформ, Президент Польщі Анджей Дуда 11-13 жовтня перебуває з офіційним візитом в Україні.

10 квітня 2010 року при заході на посадку на військовому аеродромі “Смоленськ-Північний” зазнав катастрофи польський урядовий літак Ту-154М, на борту якого було 96 осіб. У результаті трагічної події загинули усі, хто перебували на борту літака, зокрема, президентське подружжя Лєха та Марії Качинських, а також усе військове командування та значна частина політичної еліти Польщі. Польська делегація тоді прямувала до Катині на вшанування загиблих поляків у 70-річчя Катинського злочину.

Фото: ОП