Зеленський та Дуда в Одесі вшанували пам'ять Лєха Качинського
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.
"Глава Української держави та польське президентське подружжя поклали квіти до меморіальної дошки, встановленої на честь загиблого Президента на будинку № 1 на вулиці Лєха Качинського", - зазначається в повідомленні.
В Офісі Президента розповіли, що цей пам'ятний знак відкрили у межах Днів Польщі, які проходили в Одесі у травні 2010 року. Тоді у заході брав участь, зокрема, й Анджей Дуда, який на той час перебував на посаді міністра канцелярії Президента Польщі.
Володимир Зеленський та Анджей Дуда вшанували пам'ять Лєха Качинського / Фото: Офіс Президента
Як повідомляв Укрінформ, Президент Польщі Анджей Дуда 11-13 жовтня перебуває з офіційним візитом в Україні.
10 квітня 2010 року при заході на посадку на військовому аеродромі “Смоленськ-Північний” зазнав катастрофи польський урядовий літак Ту-154М, на борту якого було 96 осіб. У результаті трагічної події загинули усі, хто перебували на борту літака, зокрема, президентське подружжя Лєха та Марії Качинських, а також усе військове командування та значна частина політичної еліти Польщі. Польська делегація тоді прямувала до Катині на вшанування загиблих поляків у 70-річчя Катинського злочину.
Фото: ОП