Наказ про надання допомоги пацієнтам з інсультом вийде цього тижня - МОЗ

Наказ про надання допомоги пацієнтам з гострим мозковим інсультом в системі екстреної меддопомоги може надійти у лікарні цього тижня.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Садовʼяк на брифінгу 13 жовтня, передає кореспондент Укрінформу.

"Я думаю, що на цьому тижні ви вже отримаєте до виконання наказ МОЗ "Про затвердження Порядку організації надання медичної допомоги пацієнтам із гострим мозковим інсультом у системі екстреної медичної допомоги". Саме цим наказом і передбачено порядок організації надання медичної допомоги таким хворим", - сказала Садов'як.

За її словами, згідно з документом, керівник бригади екстреної меддопомоги проводить медичний огляд та встановлює попередній діагноз - гострий мозковий інсульт, після чого приймає рішення про екстрену госпіталізацію. Пацієнт має бути доправлений до найближчої лікарні інтенсивного лікування першого або другого рівня.

"Протягом транспортування хворого керівник бригади екстреної меддопомоги підтримує зв'язок з черговим лікарем медичного закладу, куди прямує бригада. Усі пацієнти з гострим мозковим інсультом, які були доправлені в заклади охорони здоров'я бригадами екстреної меддопомоги чи звернулись самостійно, підлягають обов'язковій госпіталізації, прийому черговим медпрацівником приймального відділення незалежно від реєстрації, місця проживання, наявності чи відсутності документів, що посвідчують особу", - розповіла Садов'як.

Як повідомлялося, Міністерство охорони здоров'я оптимізувало надання екстреної медичної допомоги, запровадивши кілька категорій терміновості викликів і алгоритмів реагування на них.