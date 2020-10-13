Над поверненням українців із сирійського табору для біженців працює спецгрупа - Кулеба
Про це він заявив на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"На виконання доручення керівництва держави була створена робоча міжвідомча група для опрацювання їхнього повернення до України. Склад цієї групи наступний: МЗС, Служба безпеки, Служба зовнішньої розвідки та Головне розвідувальне управління Міноборони", - відповів Кулеба на запитання щодо повернення українців із «Аль-Хол».
За його словами, сам склад робочої групи демонструє, наскільки "делікатною" з точки зору безпеки питань є ця проблема.
"Робота ведеться, я вас запевняю, що відпрацьовується логістика, відпрацьовуються всі питання, пов'язані з безпечною евакуацією, але з огляду на учасників нашого процесу і питання, яке опрацьовується, там дуже багато конфіденційної інформації, яка не підлягає розголосу", - підкреслив міністр.
Він додав, що МЗС підтримує зв'язок із родичами людей, які перебувають у таборі, та надає сприяння роботі спецслужб і розвідки.
Як повідомлялося, раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав владу України допомогти повернути на батьківщину 100 українських жінок і дітей із сирійського табору біженців Аль-Хол.
Після цього Офіс Президента оприлюднив заяву, що в Україні шукають можливі шляхи повернення українців із сирійського табору для біженців «Аль-Хол», і закликали представників Меджлісу не політизувати роботу української розвідки, спецслужб і дипломатів у цьому питанні.