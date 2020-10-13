Над поверненням українців із сирійського табору для біженців працює спецгрупа - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що над поверненням українців із сирійського табору для біженців «Аль-Хол» працює спеціальна група, до якої входить МЗС, СБУ та розвідка.

Про це він заявив на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На виконання доручення керівництва держави була створена робоча міжвідомча група для опрацювання їхнього повернення до України. Склад цієї групи наступний: МЗС, Служба безпеки, Служба зовнішньої розвідки та Головне розвідувальне управління Міноборони", - відповів Кулеба на запитання щодо повернення українців із «Аль-Хол».

За його словами, сам склад робочої групи демонструє, наскільки "делікатною" з точки зору безпеки питань є ця проблема.

"Робота ведеться, я вас запевняю, що відпрацьовується логістика, відпрацьовуються всі питання, пов'язані з безпечною евакуацією, але з огляду на учасників нашого процесу і питання, яке опрацьовується, там дуже багато конфіденційної інформації, яка не підлягає розголосу", - підкреслив міністр.

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Він додав, що МЗС підтримує зв'язок із родичами людей, які перебувають у таборі, та надає сприяння роботі спецслужб і розвідки.

Як повідомлялося, раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав владу України допомогти повернути на батьківщину 100 українських жінок і дітей із сирійського табору біженців Аль-Хол.

Після цього Офіс Президента оприлюднив заяву, що в Україні шукають можливі шляхи повернення українців із сирійського табору для біженців «Аль-Хол», і закликали представників Меджлісу не політизувати роботу української розвідки, спецслужб і дипломатів у цьому питанні.