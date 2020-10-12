Перші леді України та Польщі відвідали Музей науки

Дружина Президента України Олена Зеленська та перша леді Республіки Польща Агата Корнгаузер-Дуда відвідали Музей науки в Києві.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці у Фейсбуці Олени Зеленської.

«Рада вітати в Україні першу леді Республіки Польща Агату Корнгаузер-Дуду. Сьогодні разом з пані Агатою відвідали Музей науки, нещодавно відкритий у Національному комплексі «Експоцентр України». І були у захваті! Понад 120 інтерактивних експонатів точно не залишать байдужими не тільки дітей, а й дорослих», - зазначила Зеленська.

Олена Зеленська разом із першою леді Польщі відвідали Музей науки / Фото: Офіс Президента

За її словами, «це була не просто цікава екскурсія».

«Музей науки – результат тісної співпраці українських і польських фахівців: науковців, дослідників та освітян. І цим результатом заслужено можуть пишатися обидві наші країни!», - наголосила Зеленська.

Президент Польщі Анджей Дуда разом із дружиною Агатою Корнхаузер-Дудою 11-13 жовтня перебувають з офіційним візитом в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві запрацював Музей науки.