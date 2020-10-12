Зеленський підписав закон про звільнення переселенців від туристичного збору

Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення окремих умов надання пільг із сплати туристичного збору та податку на нерухоме майно».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

Закон визначає право внутрішньо переміщених осіб не сплачувати туристичний збір за тимчасове проживання у місцях, зазначених у довідці про взяття на облік ВПО.

Також, згідно з документом, не враховуватимуться під час обчислення бази оподаткування фізичних осіб податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, розташовані на тимчасово окупованій території об'єкти нерухомості, які наразі не є об'єктом оподаткування.

«Підписаний закон зменшить негативні наслідки збройного конфлікту та тимчасової окупації територій для внутрішньо переміщених осіб», - зазначили в ОП.

Як повідомлялося, Верховна Рада 17 вересня ухвалила закон щодо звільнення переселенців від сплати туристичного збору за проживання у тимчасових помешканнях (№3103).

Фото: пресслужба Президента