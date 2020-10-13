13 жовтня. Пам’ятні дати

Сьогодні, з ініціативи ООН, відзначається Міжнародний день зі зменшення небезпеки лих.

День був заснований Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 22 грудня 1989 року і його метою є підвищення рівня обізнаності суспільств щодо того, яких заходів потрібно вживати, щоб зменшити наслідки лих. Цього Дня ООН закликає людей ділитися накопиченими знаннями в царині зниження небезпеки лих.

Стихійне лихо – екстремальне явище природи катастрофічного характеру, що приводить до раптового порушення нормальної діяльності людей. Характерними рисами стихійного лиха є його непередбачливість і неможливість своєчасного попередження. За місцем локалізації стихійні лиха поділяють на: літосферні, гідросферні, атмосферні.

Від стихійних лих - ураганів, повеней, цунамі, землетрусів, смерчів, пожеж, виверження вулканів, посух, снігових лавин, зсувів ґрунту тощо, щороку страждають понад чверть мільярда людей.

Цього року Міжнародний день зі зменшення небезпеки лих присвячений управлінню. Як зазначають в ООН, ступінь належного управління ризиками стихійних лих можна виміряти з точки зору врятованих життів, зменшення кількості людей, які постраждали внаслідок катастрофи, та пом'якшення економічних втрат. Пандемія COVID-19 та кліматична надзвичайна ситуація показують, що нам потрібне чітке бачення, планування та компетентні установи, здатні діяти на основі наукових знань та в інтересах суспільства.

Події дня:

Цього дня, у 1871 році, у Києві відбулось відкриття колегії Павла Галагана. Відомий учбовий заклад був заснований поміщиком-меценатом Григорієм Галаганом у пам’ять про померлого єдиного сина Павла. За роки існування колегії (до 1920 року) в ній здобули освіту майже 3 тис. учнів. Значна частина випускників, як і сподівався засновник, обрала в житті шлях служіння науці та культурі. Серед уславлених імен – академіки Кримський, Липський, Грабар, літератори Чубинський, Филипович, визначний український громадський і державний діяч Лівицький.

Ювілеї дня:

97 років від дня народження Михайла Сiкорського (1923–2011), українського історика, видатного діяча музейної справи, генерального директора Національного заповідника «Переяслав», Героя України (2005). У 28 років, щойно закінчивши історичний факультет Київського університету, Михайло Сікорський очолив Переяслав-Хмельницький історичний музей і понад півстоліття самовіддано служив справі, створивши за цей час 25 музеїв, у фондах яких зберігається понад 165 тисяч предметів історії та культури українського народу. «Будь-який музей, малий чи великий, – це історія народу, – говорить Михайло Іванович. – А їй, історії, я присвятив життя! Коли ти залишаєшся сиротою, та ще й у малому віці, потреба віднайти своє коріння стає ще сильнішою». Михайло Сікорський рано залишився без батьків: спочатку помер батько, а невдовзі, під час голодомору 1933 року не стало й матері. Михайло з сестрою зростали у дитячому будинку. Попри всі труднощі юнакові вдалося отримати вищу освіту і знайти своє покликання у житті. За 56 років директорства траплялося різне: не вдалося Михайлові Івановичу уникнути й конфліктів із владою. В одному з останніх інтерв’ю музеєзнавець згадував: «Не подобався я першому секретареві райкому партії Кузьмі Осадчому. Ні піджака не мав, ні краватки, черевики ось-ось розваляться. Сказав мені писати заяву. Мовляв, переведемо директором школи. Я написав. Увечері сиджу в своєму кабінеті – сльози душать, не можу навіть світла запалити. Раптом наче хтось торкає за рукав. Дивлюся: Григорій Сковорода з книжкою під пахвою. Каже: «Не відберуть у тебе Переяслава». Через кілька днів про мою біду дізнався Петро Тронько, тодішній заступник голови Ради міністрів УРСР. Подзвонив у міністерство культури, звідти – Осадчому. Заяву порвали, а мене повернули в музей».

95 років від дня народження Маргарет Тетчер (1925-2013), державного і політичного діяча Великобританії, яка увійшла до світової історії як «Залізна леді». Перша жінка прем’єр-міністр Великої Британії (1979-1990). У 1970-1974 рр. стала єдиною жінкою – членом кабінету міністрів, очоливши міністерство освіти і науки. У 1975 році очолила Консервативну партію, а у 1979 році була обрана прем’єр-міністром країни на 5-літній термін, ставши, таким чином, першою в історії Великобританії жінкою на цій посаді (вона також стала першим лордом казначейства і міністром у справах державної служби у сформованому нею уряді). У 1983 і 1987 рр. завдяки жорсткому стилю управління і довіри з боку британців була знову обрана прем’єр-міністром країни. У 1990 році у зв’язку з гострими суперечками, що точилися навколо пропозицій запровадити «подушне мито» була змушена піти у відставку з посади лідера Консервативної партії та з посади прем’єр-міністра. В Україні була раз – у червні 1990 року. Ось декілька цитат «залізної леді», розтиражованих світовими ЗМІ: «Влада не повинна сидіти на шиї населення й черпати з його гаманців. Усе, що може влада, це заохотити його підприємливість. А потім – піти з дороги і не заважати…»; «Є тільки один спосіб бути керівником: це коли керівник іде в добровільне рабство до того, ким керує, але не навпаки. Якщо ж у його поведінці з’являється нехай навіть одна сота претензій на будь-яку перевагу або привілеї, то рано чи пізно ці 0,01 виростають у придушення, деспотію і тиранію».

Роковини смерті:

155 років з дня смерті Петра Гулака-Артемовського (1790-1865), українського перекладача, поета, байкаря. Народився в сім’ї священика. Після закінчення Київської духовної академії кілька років учителював у приватних пансіонах. З 1841 по 1849 рік був ректором Харківського університету. Після виходу у відставку певний час працював у Харківському і Полтавському інститутах шляхетних дівчат. Літературну діяльність почав у 1817 році. Байка «Пан та Собака» була по суті першою віршовою байкою нової української літератури. В останні роки життя написав ряд ліричних медитацій в яскравому народнопісенному дусі. Переспівував оди Горація, перекладав твори Руссо, Мільтона та ін.