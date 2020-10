Гендиректор Укрпошти захворів на COVID-19

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський захворів на коронавірус.

Як повідомляє Укрінформ, про це він написав на своїй сторінці в Фейсбуці.

"Ну що, я тепер теж у статистиці хворих на COVID-19. Але як і написав на масці - I have COVID but I'll beat it. Відразу після приїзду з-за кордону на всякий випадок пішов на самоізоляцію і не дарма. Почуваюся нормально, всі вказівки лікарів (ну майже всі) виконую і не знижую робочий темп наскільки це можливо. У нас багато планів на найближчий час, і навіть коронавірус їх не зупинить", - написав Смілянський.

Він зазначив, що всі зустрічі, які призначені на найближчий час відбудуться, але дистанційно.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 9 жовтня, зафіксували 5 728 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість становить 256 266.