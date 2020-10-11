11 жовтня. Пам’ятні дати

Сьогодні, за ініціативою ООН, у світі відзначається Міжнародний день дівчаток.

День був проголошений на 66-й ГА ООН 19 грудня 2011 року, а відзначати його почали вже в наступному, 2012. Ініціатором прийняття відповідної резолюції ООН була Канада.

Мета цього Дня досить серйозна – привернути увагу світової громадськості до соціальних проблем і нерівності, з якими зіштовхуються дівчатка в усьому світі, пов’язаних безпосередньо з їхньою приналежністю до жіночої статі.

За даними ООН, сьогодні в світі проживає понад мільярд дівчаток. Усі вони володіють величезним потенціалом щодо перетворення нашого майбутнього. Але щодня в будь-якому куточку світу вони зіштовхуються з дискримінацією і утисками. Так, за оцінками ООН, нині всьому світі майже кожна четверта дівчинка у віці 15-19 років не має ні роботи, ні освіти, ні професійної підготовки. До 2021 року близько 435 млн. жінок і дівчаток будуть жити менш ніж на 1,90 дол. в день, включаючи 47 млн., які опиняться в бідності в результаті COVID-19.

Цього року ООН відзначає 25-річчя прийняття Пекінської декларації - одного з найважливіших міжнародних документів у сфері гендерної рівності, в якому закріплені принципи свободи вибору і рівності можливостей. У зв'язку з цим запропонована і цьогорічна тема Дня: «Мій голос, наше рівне майбутнє».

Події дня:

Цього дня, у 1921 році, у Києві було скликано Всеукраїнський православний собор, в якому взяло участь понад 500 представників духовенства і мирян. За результатами Собору була створена Українська православна автокефальна церква на чолі з митрополитом Василем Липківським.

Ювілеї дня:

348 років від дня народження Пилипа Орлика (1672-1742), видатного українського державного, військового і політичного діяча, гетьмана України, співавтора Угод та Конституційних прав і вольностей Війська Запорозького. Навчався Пилип Орлик у Вільнюсі в Єзуїтському колегіумі, згодом – у Могилянській академії в Києві, де вивчав латинську мову, стилістику, риторику, філософію та поезію. Одруження в Полтаві з донькою козацького полковника Анною Герцик відкрило йому двері до правлячої державної еліти. З 1707 року був генеральним писарем війська Запорозького, а після поразки в Полтавській битві 1709 року і смерті Мазепи – обраний гетьманом. Французький посол у Константинополі Дезайєр, котрий мав зустріч з Орликом невдовзі після обрання його (Орлика) гетьманом, доповідав міністрові закордонних справ Торсі: «Новий запорозький гетьман – людина з розумом і освітою. Він гарно тримається, зовсім молодий (38 років). Гетьман казав мені, що впевнений у визволенні України з-під москалів. Він прохав протекції для своєї нації й його християнської величності, кажучи, що в інтересах Франції, аби Порта розпочала війну з москалями». У боротьбі проти Росії Орлик уклав союз з Османською імперією і Кримським ханством. Помер гетьман в Парижі, в маєтку старшого сина – генерала Григорюса Орлі (Григорія Орлика) у віці 70 років. Як зазначив відомий історик Дмитро Дорошенко, «Орлик старався використати кожну нагоду, кожен міжнародний конфлікт на сході Європи, щоб тільки поставити українську справу на порядок дня. Але всі старання великого українського патріота були даремні. Московське царство після полтавської перемоги зробилося могутньою державою, Російською імперією, яка посіла провідне місце в північній і східній Європі».

136 років від дня народження Елеонори Рузвельт (1884–1962), політичного і громадського діяча США, дружини 32-го президента США Франкліна Делано Рузвельта. «Першою леді світу» називав її американський президент Гаррі Трумен. Ця сильна і талановита жінка увійшла в історію Америки як незалежний громадський і політичний діяч, автор книг і дипломат. Вона на 17 років пережила свого чоловіка і це були найактивніші її роки. Вона багато писала, займалася питаннями молоді та етнічних меншин, була головою комітету з прав людини ООН. Саме завдяки Елеонорі Рузвельт була прийнята Загальна декларація з прав людини. Мало хто знав, що вона страждала від лейкемії і саме ця хвороба й забрала у неї життя.

135 років від дня народження Франсуа Моріака (1885-1970), французького письменника, журналіста, учасника руху Опору, лауреата Нобелівської премії з літератури (1952). Автор романів: «Поцілунок прокаженому», «Пустеля кохання», «Гадючник», «Тереза Дескейру», «Дорога в нікуди». Франсуа Моріак є одним з найвідоміших католицьких письменників ХХ ст. Нобелівської премії письменник був удостоєний «за глибоке духовне прозріння і художню силу, з якою він у своїх романах відобразив драму людського життя». Його кращий роман «Гадючник» (1932) називають блискучим зразком католицького роману. Між 1930 і 1945 роками критики ставили Моріака на друге місце у французькій літературі ХХ століття після Марселя Пруста. І хоча після 1945 року творчість письменника дещо пішла на спад (Моріаку закидали що він самоповторюється), із його великого літературного доробку можна виділити декілька романів, котрим забезпечене довге життя.

Цього дня народився Руслан Пономарьов (1983), український шахіст, перший в історії представник України – чемпіона світу з шахів (2002). Наймолодший чемпіон світу за всю історію шахів. Багаторазовий чемпіон і призер міжнародних змагань і турнірів України.