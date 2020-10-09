Уряд спростив оформлення посвідки на тимчасове проживання для іноземців

Уряд погодив проєкт постанови щодо спрощення процедури подачі документів для оформлення посвідки на тимчасове проживання для деяких категорій іноземців

Відповідне рішення ухвалене за засіданні КМУ 9 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Метою прийняття проєкту постанови є спрощення процедури подачі документів для оформлення посвідки на тимчасове проживання для тих категорій іноземців, у яких під час їх тимчасового перебування на території України з’явилися підстави для отримання такої посвідки. Такі іноземці зможуть звертатися з питань оформлення посвідки, не виїжджаючи за межі України», - йдеться у пояснювальній записці до документу.

Зазначається, що іноземці, які відповідно до законів та міжнародних договорів нашої країни не зобов’язані отримувати довгострокову візу для оформлення посвідки на тимчасове проживання та отримали документ, що є підставою для оформлення посвідки на тимчасове проживання, вимушені виїжджати за межі України та в’їжджати на її територію для подання документів до ДМС.

Тож, як уточнюється, запропоновані цим документом зміни дадуть можливість окремим категоріям іноземців, у яких під час тимчасового перебування на території нашої держави з’явилися підстави для видачі посвідки на тимчасове проживання у випадках, установлених частинами 4-15 статті 5 Закону «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», подати документи для оформлення посвідки без виїзду за межі нашої країни за умови законного перебування на території України та дотримання строків, необхідних для розгляду заяв про оформлення посвідки на тимчасове проживання, та її фактичного виготовлення, встановлені українським законодавством.

Фото: КМУ