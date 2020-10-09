У ЦВК - 34 випадки коронавірусу, 71 працівник на лікарняному

У Центральній виборчій комісії підтверджено 34 випадки захворювання на COVID-19.

Про це в Фейсбук повідомляє пресслужба ЦВК.

"У ЦВК підтверджено 34 випадки захворювання на коронавірус. 71 із 281 працівників — зараз на лікарняному. Багато з них продовжує працювати дистанційно", - йдеться у повідомленні.

У ЦВК зазначили, що вживають всіх можливих заходів безпеки: температурний скринінг працівників двічі на день, огляд лікарями людей, які мають підозру на хворобу чи контактували з хворими, наскрізне провітрювання та дезінфекція приміщень, мінімізація контактів тощо.

"Враховуючи складність виборчого процесу, наголошуємо, що продовжуємо працювати, аби забезпечити належну підготовку та проведення виборів", - підкреслили в Комісії.

Як повідомлялося, в Україні упродовж минулої доби було виявлено 5804 випадки зараження COVID-19, загальна їх кількість становить 250 538.