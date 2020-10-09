Уряд вніс зміни до Програми медгарантій щодо оплати за лікування хворих на COVID-19

Кабінет Міністрів вніс зміни до Програми державних гарантій медичного обслуговування населення в частині оплати за лікування хворих на COVID-19.

Про це на брифінгу після засідання уряду сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент Укрінформу.

“Ми запровадили додаткові коефіцієнти, які використовуються при розрахунку фактичної вартості медичних послуг і які залежать від кількості хворих на COVID-19”, - сказав Степанов.

Окрім цього, за його словами, також запроваджений окремий коефіцієнт для лабораторних досліджень.

“Якщо лікарня має відповідні можливості для лабораторного дослідження методом ПЛР, вона буде отримувати додаткові кошти. Це буде стимулювати збільшення кількості тестувань”, - сказав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, уряд дозволив закуповувати за спрощеною процедурою швидкі тести на антиген коронавірусу.