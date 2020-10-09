Уряд вніс зміни до Програми медгарантій щодо оплати за лікування хворих на COVID-19

Уряд вніс зміни до Програми медгарантій щодо оплати за лікування хворих на COVID-19

Укрінформ
Кабінет Міністрів вніс зміни до Програми державних гарантій медичного обслуговування населення в частині оплати за лікування хворих на COVID-19.

Про це на брифінгу після засідання уряду сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент Укрінформу.

“Ми запровадили додаткові коефіцієнти, які використовуються при розрахунку фактичної вартості медичних послуг і які залежать від кількості хворих на COVID-19”, - сказав Степанов.

Окрім цього, за його словами, також запроваджений окремий коефіцієнт для лабораторних досліджень.

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“Якщо лікарня має відповідні можливості для лабораторного дослідження методом ПЛР, вона буде отримувати додаткові кошти. Це буде стимулювати збільшення кількості тестувань”, - сказав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, уряд дозволив закуповувати за спрощеною процедурою швидкі тести на антиген коронавірусу.

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