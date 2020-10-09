Суд сьогодні продовжить розгляд справи Стерненка

Приморський райсуд Одеси сьогодні, 9 жовтня, продовжить розгляд кримінального провадження, відкритого прокуратурою стосовно екслідера одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив Стерненко на своїй сторінці в Facebook.

"9 жовтня об 11 год у Приморському райсуді Одеси продовжиться моє судилище у справі про відбиття мною третього замовного нападу. Буде визначатись порядок дослідження доказів та, можливо, зачитання обвинувального акту", - зазначив Стерненко.

Звертаючись до тих, хто побажає бути присутнім на слуханні справи, Стерненко зауважує, що "спеціально їхати до Одеси не варто, але якщо ви вже будете там, то усіх буду радий бачити".

Варто зазначити, що на попередні слухання справи до суду приходило багато одеситів і жителів інших міст, щоб підтримати Стерненка. Так само прибула 31 серпня й група чоловіків, які вчинили напад на нього біля приміщення суду, намагаючись облити його невідомою речовиною з чорної пляшки.

Як повідомлялося, одразу після невдалого замаху на вчинення четвертого нападу зловмисники втекли. Однак на місці була присутня третя особа, яка знімала все на відео і не намагалась втекти. Її було затримано та доставлено до відділу поліції для надання пояснень з приводу інциденту.

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Працівники поліції обмежились лише складанням акту про адмінпорушення з боку зловмисників за дрібне хуліганство, але суд згодом розглянув заяву адвокатів Стерненка і виніс ухвалу - зобов'язати Приморський відділ поліції відкрити кримінальне провадження за фактом нападу на Стерненка 31 серпня біля приміщення суду.

Предметом слухання суду є з'ясування обставин третього замовного нападу на Стерненка, що стався 24 травня 2018 року, коли двоє зловмисників напали на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були й у самого Стерненка та у другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше - державну охорону.