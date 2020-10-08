Телеканал «112 Україна» позапланово перевірять через Петра Симоненка

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення на засіданні 8 жовтня призначила позапланову виїзну перевірку телеканалу «112 Україна».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«За результатами моніторингу мовлення ТОВ «Телерадіокомпанія «112-ТВ», м. Київ, логотип «112 Україна», за 27 липня 2020 року у часовому проміжку з 17:19 по 18:00 з повтором 28 липня у часовому проміжку з 03:16 по 03:57 зафіксовано трансляцію передачі «Прайм», ведучі Скорина та Кужеєв, за участю народного депутата ІІ-VII скликань, першого секретаря ЦК КПУ Петра Симоненка, в якій поширено висловлювання, що мають ознаки порушення ліцензіатом вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення». Зокрема, під час моніторингу зафіксовано діалоги, в яких фактично заперечуються реальні обставини тієї ситуації, яка відбувається на сході України», - зазначив відповідальний секретар Національної ради Юрій Зіневич.

Він не зацитував проєкт рішення, де йшлося про ці діалоги, зазначивши, що «це кілька сторінок тексту».

«Це є безумовне порушення вимог законодавства України, і тому саме на підставі цих висловлювань пропонується призначити позапланову виїзну перевірку діяльності ТОВ «Телерадіокомпанія «112-ТВ», - сказав Зіневич.

Члени Національної ради одноголосно проголосували за проведення перевірки.