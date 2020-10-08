Нацрада поза планом перевірить «UA: Перший»

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення на засіданні 8 жовтня призначила позапланову виїзну перевірку «UA: Перший» за зменшення частки національного продукту та рекламу алкогольного напою.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«За результатами моніторингу мовлення ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (логотип «UA: Перший») за 11.05.2020 року зафіксовано недотримання умов ліцензії в частині програмної концепції мовлення – зменшено мінімальну частку національного аудіовізуального продукту, в тому числі власного виробництва, за ліцензією не менше 19 год. 30 хв. на добу, тобто 81%, а фактично 16 год. 09 хв. на добу, тобто 67%, що є ознакою порушення умов частини сьомої статті 27-ої та частини восьмої статті 28-ої Закону України «Про телебачення і радіомовлення», - зазначив відповідальний секретар Нацради Юрій Зіневич.

Водночас він додав, що за результатами моніторингу мовлення за період з 6 липня по 2 серпня.2020 року зафіксовано трансляцію рекламного ролика алкогольного напою, що є ознакою порушення ліцензіатом вимог пунктів «а» і «е» частини першої ст. 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», абзацу п'ятого частини четвертої ст. 14 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України».