Закон про безпеку та якість донорської крові передали на підпис Президенту

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав Закон «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові».

Відповідна інформація зазначається в картці законопроєкту №3648, опублікованій на сайті парламенту, повідомляє Укрінформ.

Мета цього закону – зробити донорство крові в Україні прозорішим і доступнішим. Тому документ передбачає створення компетентного органу, який займатиметься ліцензуванням діяльності суб’єктів системи крові та контролюватиме їх діяльність у частині безпеки та якості донорської крові та її компонентів.

Водночас цей орган збиратиме й оброблятиме інформацію про серйозні несприятливі випадки або реакції, пов’язані з операціями з донорською кров’ю та компонентами крові. Такі функцій органу визначені на виконання директив Євросоюзу.

Закон запроваджує перегляд системи пільг для донорів, які здійснюють донацію на безоплатній основі. Такий підхід відповідатиме вимогам європейського регулювання, що передбачає відхід від виплати донорам грошової компенсації та побудову системи крові на основі мотивації донорів до добровільних безоплатних донацій.

Також закон передбачає створення Національного реєстру донорів крові. Його планують інтегрувати до системи eHealth. Функціонування цього реєстру дозволить оперативно шукати донорів і отримувати дані щодо протипоказань, які у них є.

Окрім того, закон дозволяє іноземцям і людям із тимчасовою посвідкою на реєстрацію ставати донорами. Водночас експорт крові та її компонентів визначається можливим тільки після забезпечення національної потреби.

Цей закон набуває чинності наступного дня після його опублікування в парламентській газеті «Голос України».

Більшість його положень вводяться в дію за три місяці з дня набуття чинності. При цьому ряд статей і їх частин щодо повноважень і функцій уповноваженого органу у сфері донорства крові та компонентів крові, функціонування системи крові вводяться в дію з дня ухвалення рішення уряду про початок діяльності цього органу.

Як повідомляв Укрінформ, Рада ухвалила цей закон 30 вересня.