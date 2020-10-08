МОЗ формує наглядову раду для ДП «Медичні закупівлі України»

Міністерство охорони здоров'я формує наглядову раду для державного підприємства "Медичні закупівлі України.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заступник міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова повідомила на брифінгу 8 жовтня.

"Починаючи з липня-серпня, ми формуємо наглядову раду для державного підприємства "Медичні закупівлі України". Кілька днів тому вже був підписаний склад комісії з відбору членів наглядової ради та оголошено про початок такого відбору", - сказала Шаталова.

Вона зазначила, що до складу комісії увійшли й міжнародні експерти, представники HR компаній і працівники МОЗ.

"І я сподіваюсь, що найближчим часом ми будемо мати сформовану і гарну команду в наглядовій раді ДП "Медичні закупівлі", яка в реальності і по факту буде оцінювати їх роботу, їх результати і їх ефективність", - додала Шаталова.

Як повідомлялося, у березні тодішній міністр охорони здоров’я Ілля Ємець доручив провести службове розслідування ситуації на держпідприємстві “Медичні закупівлі України” після публікації генерального директора МЗУ Арсена Жумаділова інформації про нібито блокування процесу закупівель товарів, призначених для боротьби з коронавірусом.