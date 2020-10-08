Разумков заявив, що МОЗ досі не надало концепцію збільшення зарплат для медиків

Міністерство охорони здоров’я досі не надало Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування пропозицій до концепції збільшення заробітних плат медичних працівників.

Як передає Укрінформ, про це Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сказав у програмі «Сніданок з 1+1».

«Щодо вчителів, і профільний комітет на цьому наполягав, і неодноразово звертався до профільного міністерства. Була така пропозиція, тобто фактично доручення: надати концепцію збільшення заробітних плат. На зростання зарплат на наступний рік для вчителів, якщо я не помиляюсь, 24 млрд... Для медиків останній термін був 1 вересня, і наскільки мені відомо, пропозицій від міністерства досі немає», – зазначив спікер.

Окрім того, він нагадав, що з 1 вересня зросла мінімальна заробітна плата до 5 тисяч гривень у зв’язку з ухвалення 25 серпня закону щодо внесення відповідних змін до держбюджету-2020. Водночас Разумков висловив сподівання на те, що «ті пропозиції (стосовно збільшення соціальних дотацій – ред.), які були зроблені, зможуть бути виконані в рамках наступного року».

Як повідомляв Укрінформ, у проєкті держбюджету на 2021 рік закладене підвищення мінімальної заробітної плати до 6 тис. грн з 1 січня 2021 року та з 1 липня – до 6,5 тис. грн (+41,4 млрд грн).

Раніше Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка має врегулювати механізм доплат медичним працівникам через Національну службу здоров'я. На це було виділено 5 млрд 995 млн грн.

Водночас міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував підвищення з вересня заробітних плат лікарям у середньому на 3560 грн, середньому медичному персоналу – на 2500 грн, молодшому медичному персоналу – на 1250 грн.