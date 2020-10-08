Разумков заявив, що МОЗ досі не надало концепцію збільшення зарплат для медиків

Разумков заявив, що МОЗ досі не надало концепцію збільшення зарплат для медиків

Укрінформ
Міністерство охорони здоров’я досі не надало Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування пропозицій до концепції збільшення заробітних плат медичних працівників.

Як передає Укрінформ, про це Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сказав у програмі «Сніданок з 1+1».

«Щодо вчителів, і профільний комітет на цьому наполягав, і неодноразово звертався до профільного міністерства. Була така пропозиція, тобто фактично доручення: надати концепцію збільшення заробітних плат. На зростання зарплат на наступний рік для вчителів, якщо я не помиляюсь, 24 млрд... Для медиків останній термін був 1 вересня, і наскільки мені відомо, пропозицій від міністерства досі немає», – зазначив спікер.

Окрім того, він нагадав, що з 1 вересня зросла мінімальна заробітна плата до 5 тисяч гривень у зв’язку з ухвалення 25 серпня закону щодо внесення відповідних змін до держбюджету-2020. Водночас Разумков висловив сподівання на те, що «ті пропозиції (стосовно збільшення соціальних дотацій – ред.), які були зроблені, зможуть бути виконані в рамках наступного року».

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Як повідомляв Укрінформ, у проєкті держбюджету на 2021 рік закладене підвищення мінімальної заробітної плати до 6 тис. грн з 1 січня 2021 року та з 1 липня – до 6,5 тис. грн (+41,4 млрд грн).

Раніше Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка має врегулювати механізм доплат медичним працівникам через Національну службу здоров'я. На це було виділено 5 млрд 995 млн грн.

Водночас міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував підвищення з вересня заробітних плат лікарям у середньому на 3560 грн, середньому медичному персоналу – на 2500 грн, молодшому медичному персоналу – на 1250 грн.

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