Вищий антикорупційний суд пов'язує вибух у своєму дворі зі справою Мартиненка
Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу, ВАКС вже звернулася з повідомленням про втручання у діяльність суддів до голови Вищої ради правосуддя та генпрокурора.
Звернення направила колегія суддів, яка здійснює судовий розгляд цього об’єднаного кримінального провадження.
Як кажуть судді, адвокати систематично зверталися до суду з очевидно безпідставними заявами та клопотаннями, щоб перешкоджати здійсненню кримінального провадження, неодноразово порушували порядок на судовому засіданні та критикували суддів у ЗМІ. Один з адвокатів також стверджує, що судді ВАКС порушили право на захист, та вимагає їхнього притягнення до кримінальної відповідальності.
Зазначається, що останнім кроком, який дав суддям упевненість в тому, що такі дії адвокатів є узгодженими для втручання у діяльність ВАКС, став вибух у дворі суду. Він прогримів саме там, де паркує автомобіль головуюча у справі.
"Ураховуючи всі обставини, колегія суддів ВАКС розцінює дії сторін у зазначеній справі, як втручання у діяльність суддів", - резюмували у пресслужбі.
Як раніше повідомляло агентство, 1 жовтня у внутрішньому дворі Вищого антикорупційного суду вибухнув невідомий предмет. У результаті вибуху було пошкоджено фасад будівлі.