Вищий антикорупційний суд пов'язує вибух у своєму дворі зі справою Мартиненка

Вищий антикорупційний суд пов'язує вибух у своєму дворі, який стався 1 жовтня, зі справою щодо завдання збитків державним Енергоатому та Схід ГЗК, основним фігурантом якої є ексдепутат ВР від «Народного фронту» Микола Мартиненко.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу, ВАКС вже звернулася з повідомленням про втручання у діяльність суддів до голови Вищої ради правосуддя та генпрокурора.

Звернення направила колегія суддів, яка здійснює судовий розгляд цього об’єднаного кримінального провадження.

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Як кажуть судді, адвокати систематично зверталися до суду з очевидно безпідставними заявами та клопотаннями, щоб перешкоджати здійсненню кримінального провадження, неодноразово порушували порядок на судовому засіданні та критикували суддів у ЗМІ. Один з адвокатів також стверджує, що судді ВАКС порушили право на захист, та вимагає їхнього притягнення до кримінальної відповідальності.

Зазначається, що останнім кроком, який дав суддям упевненість в тому, що такі дії адвокатів є узгодженими для втручання у діяльність ВАКС, став вибух у дворі суду. Він прогримів саме там, де паркує автомобіль головуюча у справі.

"Ураховуючи всі обставини, колегія суддів ВАКС розцінює дії сторін у зазначеній справі, як втручання у діяльність суддів", - резюмували у пресслужбі.

Як раніше повідомляло агентство, 1 жовтня у внутрішньому дворі Вищого антикорупційного суду вибухнув невідомий предмет. У результаті вибуху було пошкоджено фасад будівлі.