СБУ викрила двох іноземців - вербувальників до лав екстремістів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.
Оперативники спецслужби встановили двох іноземних громадян, які прибули в Україну для вербування місцевих жителів до лав екстремістів. Свою протиправну діяльність іноземці здійснювали у Києві, Харкові та Львові.
Зазначається, що вони також підготували відеоролик, в якому пропагували ідеї неонацизму і закликали громадян до вчинення особливо тяжких злочинів, у тому числі вбивств і терактів. Для поширення цього відео представники угруповання залучили учасників спеціалізованих спільнот у соцмережах.
Встановлено, що іноземці намагалися вступити до одного з українських військових підрозділів для здобуття бойового досвіду, який представники угруповання планували використовувати у протиправній діяльності.
Співробітники СБУ своєчасно викрили і задокументували всі спроби міжнародних екстремістів створити свою «філію» у нашій країні.
Службою безпеки України на підставі положень Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» винесено рішення про примусове повернення вербувальників до країни походження з подальшою забороною в’їзду в Україну терміном три роки.
Фото:ssu.gov.ua