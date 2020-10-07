Данилишин зняв свою кандидатуру на виборах президента НАНУ

Академік Національної академії наук Богдан Данилишин зняв свою кандидатуру на посаду президента НАН.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НАН.

"6 жовтня 2020 р. до президії НАН України надійшла заява кандидата на посаду президента НАН України академіка НАН України Б.М.Данилишина про зняття ним своєї кандидатури з виборів на посаду президента НАН України", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі пояснили, що, згідно з правилами, кандидат на посаду президента НАН має право зняти свою кандидатуру у будь-який час між реєстрацією та початком таємного голосування загальних зборів НАН України шляхом подання особистої заяви.

"Таким чином, кандидатура Б.М.Данилишина на посаду президента НАН України загальними зборами НАН України не розглядатиметься, а оскільки його заява надійшла до президії НАН України після виготовлення бюлетенів таємного голосування учасників загальних зборів НАН України з виборів президента НАН України, то ... його прізвище до початку таємного голосування буде викреслено дільничними виборчими комісіями з бюлетенів у присутності спостерігачів", - зазначили у НАН.

Як повідомляв Укрінформ, академік НАНУ Богдан Данилишин подав позов до суду щодо незаконності проведення виборів президента Національної академії наук України, проте Окружний адміністративний суд Києва його відхилив.

Вибори президента Національної академії наук Украни, а також нового складу президії НАН були запланована на 13-17 квітня 2020 року, але були перенесені у зв'язку з поширення COVID-19. 7 вересня на засіданні президії Національної академії наук прийнято рішення про проведення виборів президента НАНУ та президії НАНУ 7-9 жовтня.

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На посаду президента НАН претендують академік НАН Владислав Гончарук (висунутий колективом Інституту колоїдної хімії і хімії води ім.А.В.Думанського НАН України), академік НАН Анатолій Загородній (висунутий колективами

13 інститутів та рядом академіків та член-кореспондентів НАН), академік НАН Сергій Комісаренко (висунутий колективом Інституту біохімії ім Паладіна та рядом академіків та член-кореспондентів НАНУ), академік НАН Володимир Семиноженко (висунутий «Науково-технологічним комплексом «Інститут монокристалів» НАН України», академіками НАН України В.Бар’яхтаром, О.Кришталем).