Голова правління Ощадбанку захворів на COVID-19

Голова правління Ощадбанку Андрій Пишний повідомив, що захворів на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це Пишний написав у Фейсбуці.

"4753 - новий антирекорд. На жаль, я став частиною цієї сумної статистики, увечері отримав результати тесту на COVID-19 - виявлено", - повідомив він.

Пишний запевнив, що Ощадбанк працюватиме у звичному режимі.

"На операційну діяльність моє лікування, жодним чином не вплине! Розв'язувати питання дистанційно. На цей випадок в банку є відповідний протокол", - додав він.

Як повідомляв Укрінформ, 2 жовтня наглядова рада Ощадного банку на своєму засіданні ухвалила два рішення: про припинення з 2 листопада 2020 року повноважень чинного голови правління Андрія Пишного та про призначення з 3 листопада 2020 року на цю посаду Сергія Наумова. Таким чином завершено імплементацію результатів відкритого конкурсу на посаду керівника Ощадбанку.

Зазначається, що починаючи з дати ухвалення рішення розпочинається реалізація плану передачі управління новому керівнику Ощадбанку, яка триватиме 30 днів. Мета цього процесу – збереження керованості фінансовим інститутом із поступовою передачею повноважень новому голові правління.

Національний банк України 22 вересня 2020 року погодив кандидатуру Сергія Наумова на посаду голови правління державного Ощадбанку за результатами розгляду пакета документів та співбесіди, проведеної правлінням НБУ.